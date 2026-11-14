Conadeh registra más de 600 quejas por desplazamiento forzado en 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) recibió más de 600 quejas relacionadas con desplazamiento forzado en Honduras entre enero y octubre de 2026.

La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, indicó que la institución recibe un promedio de 60 quejas mensuales por desplazamiento forzado, pero advirtió que la cifra podría aumentar con la incorporación de los registros correspondientes a noviembre.

“Tenemos más de 600 quejas por desplazamiento forzado en lo que va este año, y pronosticamos que habrá un incremento en comparación al 2025”, expresó la funcionaria.

Reyes señaló que los registros de 2026 reflejan un incremento respecto a 2025, cuando el Conadeh contabilizó 636 quejas por desplazamiento forzado durante todo el año.

Es decir, en apenas 10 meses, las denuncias de 2026 ya se aproximan a esa cantidad, por lo que podrían superar el registro anterior antes de finalizar diciembre.

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No obstante, explicó que las condiciones de pobreza y vulnerabilidad aumentan el riesgo de desplazamiento forzado, debido a la presión que ejercen las estructuras criminales sobre la población.

La coordinadora alertó sobre el riesgo de reclutamiento de niños y adolescentes por parte de organizaciones criminales, explicó que algunas familias deben salir de sus comunidades para evitar que sus hijos sean incorporados a estructuras criminales.

"Hemos identificado muchos casos de niños que están siendo asechados para reclutarlos e incorporarlos a estructuras criminales. Sin embargo, el desplazamiento forzado es indiscriminado y puede afectar a personas de distintos sectores de la población”, señaló.

Entre los casos, las amenazas, intentos de homicidio, violencia doméstica y extorsión figuran entre las incidencias denunciadas por personas que enfrentan situaciones de riesgo y que pueden verse obligadas a dejar sus comunidades.