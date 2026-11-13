Cancillería revoca 746 pasaportes diplomáticos y oficiales y no pueden ser utilizados

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 746 pasaportes especiales, entre diplomáticos y oficiales, fueron revocados por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, debido a que algunos habían sido emitidos fuera de lo que establece la normativa legal. La cifra fue confirmada por el secretario general de la Cancillería, Gonzalo Padilla, quien explicó que la medida responde a una instrucción de la canciller Mireya Agüero para retirar los documentos que no cumplen con los requisitos establecidos para su emisión. Padilla detalló que de los documentos revocados, 558 corresponden a pasaportes diplomáticos y 188 oficiales. "Fueron revocados por una decisión de la máxima autoridad, en este caso, se revocan en el sistema y ya no pueden ser utilizados", explicó el funcionario.

También informó que, de manera voluntaria, se han devuelto 129 pasaportes diplomáticos y 77 oficiales, correspondientes a diplomáticos y funcionarios que finalizaron las funciones que justificaron la emisión de esos documentos. Es decir, que los titulares se presentaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores para entregar sus pasaportes una vez que concluyen sus cargos o misiones oficiales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La depuración de estos documentos se da luego de aprobadas las medidas impulsadas por el Gobierno para regular la emisión y utilización de pasaportes diplomáticos y oficiales. En marzo pasado, la Cancillería solicitó a exfuncionarios y exservidores públicos que devolvieran los documentos que ya no correspondían a sus cargos. El plazo establecido para cumplir con esa disposición fue el 31 de marzo. Posteriormente, el 15 de octubre de 2026 se publicó en el diario oficial La Gaceta el nuevo Reglamento Especial de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, mediante el Acuerdo Ejecutivo 004-SG-2026. La normativa establece que estos documentos deben entregarse cuando sus titulares finalicen sus funciones o concluyan la misión oficial que justificó su emisión.