Embajadores y cónsules de Honduras: el 22% no tiene título universitario

El analista en temas internacionales, Graco Pérez, opinó que la designación de personas que no cumplen con los requisitos académicos para ser embajador y cónsul son una clara violación a la ley.

Pérez cuestionó que el servicio exterior y diplomático consular de Honduras “se sigue caracterizando por el nepotismo, el nombramiento de familiares de las personas en el poder, el compadrazgo, las relaciones de personas cercanas y el sectarismo político; o sea, no es un servicio exterior profesional”.

27

En ese sentido, lamentó que “se nombran personas en posiciones para las cuales no tienen las calificaciones ni cualificaciones para desempeñarse. Aparte del coste económico de mantener un servicio exterior, no significa ningún beneficio para el país, pues afecta la imagen internacional; al no estar preparados tampoco cumplen sus funciones de traer inversión, y en el caso del servicio consular, de atender como corresponde a los compatriotas que son los que envían la remesa para sostener la economía del país”.