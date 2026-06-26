Cancillería registró 80,000 servicios consulares brindados durante 2026

Tegucigalpa, Honduras.-
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, durante el primer semestre de 2026, la red consular de Honduras ha brindado más de 80 mil servicios a compatriotas residentes en distintos países, de acuerdo con un balance presentado por la directora general de Asuntos Consulares, Flavia Zamora.
La funcionaria explicó que la mayor parte de las atenciones corresponde a la emisión de documentos de viaje, seguida de trámites registrales, documentos legales y documentos de identificación, servicios que son prestados por las oficinas consulares hondureñas distribuidas a nivel mundial.
"Hemos emitido más de 60,000 documentos, en trámites registrales y documentos legales más de 24,000; y documentos de identificación 4 mil para hacer un total de 80,000 servicios consulares que se han brindado en nuestra red consular a nivel mundial", manifestó Zamora.
Ante las cifras registradas en lo que va del año, la directora de Asuntos Consulares indicó que la institución mantiene un monitoreo permanente de las atenciones que se brindan en cada sede diplomática para evaluar el comportamiento de la demanda y dar seguimiento a la calidad del servicio que reciben los hondureños en el extranjero.
Además, se reveló que durante junio, la Cancillería registró 14,540 atenciones consulares en las diferentes oficinas en todo el mundo.
Durante ese mismo período también se contabilizaron 8,568 pasaportes impresos y entregados a ciudadanos hondureños, además de la asistencia brindada por el centro de llamadas, que opera bajo la visión de un consulado virtual, y que además atendió 357 consultas.
Atención a migrantes retornados
La funcionaria también informó que los Centros de Atención al Migrante Retornado brindaron asistencia a 2,852 hondureños que regresaron al país durante el período evaluado.
“Atendimos a 2,852 hondureños que retornaron durante estos meses; pero en el tema de los servicios y actuaciones consulares hemos emitido 8,568 pasaportes, los cuales fueron impresos y entregados a nuestros compatriotas", reveló.
En un acumulado anual, se reportó la emisión de más de 60 mil documentos de viaje, más de 12 mil trámites registrales, 2,764 documentos legales y 4,101 documentos de identificación, para un total superior a 80 mil servicios consulares prestados por la red consular hondureña a nivel mundial.