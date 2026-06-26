Sicarios los interceptaron en la CA-5: Daniela y Julián fueron acribillados cuando iban en su carro

Cuatro personas se trasladaban a bordo de un vehículo la noche del pasado jueves 25 de junio, cuando sujetos armados los interceptaron y comenzaron a disparar sin mediar palabra.
El hecho se registró a la altura del sector La Garroba, en el municipio de Potrerillos, departamento de Cortés. ¿Cómo ocurrieron los hechos?
Al momento del ataque únicamente se reportó el fallecimiento de Daniela Roxana Sánchez Vaca, mientras que las otras tres personas que iban a bordo fueron trasladadas gravemente heridas al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.
Posteriormente se confirmó el fallecimiento de Julian Alejandro Zelaya Castellanos de 42 años , mientras recibía atención médica. De las otras tres personas heridas se desconoce hasta ahora su identidad.
Daniela murió dentro de la camioneta tras recibir varios impactos de bala durante el ataque armado.
De manera preliminar se conoció que las personas atacadas son originarias del municipio de Catacamas y de San Francisco de la Paz, en Olancho.
El ataque ocurrió cuando las víctimas se transportaban en una camioneta Honda CR-V, color azul celeste, y fueron interceptadas por sujetos armados que abrieron fuego contra el vehículo.
En la escena del crimen se observó cómo quedó la camioneta, la cual estuvo a punto de salirse del carril y presentaba varias perforaciones de bala.
Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones correspondientes, pero hasta el momento no se han brindado más detalles del crimen.
Las autoridades no han revelado posibles hipótesis sobre el móvil del ataque armado ni se conoce a quién estaría dirigido.