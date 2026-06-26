  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Sicarios los interceptaron en la CA-5: Daniela y Julián fueron acribillados cuando iban en su carro

Como Daniela Sánchez y Julián Zelaya fueron identificadas las dos personas asesinadas en la carretera CA-5, luego de ser interceptadas por sujetos armados en Potrerillos, Cortés

  • Actualizado: 26 de junio de 2026 a las 15:58
Sicarios los interceptaron en la CA-5: Daniela y Julián fueron acribillados cuando iban en su carro
1 de 10

Cuatro personas se trasladaban a bordo de un vehículo la noche del pasado jueves 25 de junio, cuando sujetos armados los interceptaron y comenzaron a disparar sin mediar palabra.

 Foto: Redes sociales
Sicarios los interceptaron en la CA-5: Daniela y Julián fueron acribillados cuando iban en su carro
2 de 10

El hecho se registró a la altura del sector La Garroba, en el municipio de Potrerillos, departamento de Cortés. ¿Cómo ocurrieron los hechos?

 Foto: Redes sociales
Sicarios los interceptaron en la CA-5: Daniela y Julián fueron acribillados cuando iban en su carro
3 de 10

Al momento del ataque únicamente se reportó el fallecimiento de Daniela Roxana Sánchez Vaca, mientras que las otras tres personas que iban a bordo fueron trasladadas gravemente heridas al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.

 Foto: Redes sociales
Sicarios los interceptaron en la CA-5: Daniela y Julián fueron acribillados cuando iban en su carro
4 de 10

Posteriormente se confirmó el fallecimiento de Julian Alejandro Zelaya Castellanos de 42 años , mientras recibía atención médica. De las otras tres personas heridas se desconoce hasta ahora su identidad.

 Foto: Redes sociales
Sicarios los interceptaron en la CA-5: Daniela y Julián fueron acribillados cuando iban en su carro
5 de 10

Daniela murió dentro de la camioneta tras recibir varios impactos de bala durante el ataque armado.

 Foto: Redes sociales
Sicarios los interceptaron en la CA-5: Daniela y Julián fueron acribillados cuando iban en su carro
6 de 10

De manera preliminar se conoció que las personas atacadas son originarias del municipio de Catacamas y de San Francisco de la Paz, en Olancho.

 Foto: Redes sociales
Sicarios los interceptaron en la CA-5: Daniela y Julián fueron acribillados cuando iban en su carro
7 de 10

El ataque ocurrió cuando las víctimas se transportaban en una camioneta Honda CR-V, color azul celeste, y fueron interceptadas por sujetos armados que abrieron fuego contra el vehículo.

 Foto: Redes sociales
Sicarios los interceptaron en la CA-5: Daniela y Julián fueron acribillados cuando iban en su carro
8 de 10

En la escena del crimen se observó cómo quedó la camioneta, la cual estuvo a punto de salirse del carril y presentaba varias perforaciones de bala.

 Foto: Redes sociales
Sicarios los interceptaron en la CA-5: Daniela y Julián fueron acribillados cuando iban en su carro
9 de 10

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones correspondientes, pero hasta el momento no se han brindado más detalles del crimen.

 Foto: Redes sociales
Sicarios los interceptaron en la CA-5: Daniela y Julián fueron acribillados cuando iban en su carro
10 de 10

Las autoridades no han revelado posibles hipótesis sobre el móvil del ataque armado ni se conoce a quién estaría dirigido.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos