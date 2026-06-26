Hipótesis de su muerte: Emily Sajn, joven estadounidense hallada sin vida en Comayagüela

Las autoridades ya confirmaron la identidad de la joven estadounidense que fue hallada muerta en la colonia Berlín de Comayagüela. ¿Qué se sabe de su muerte?
Como Melissa Emily Sajn, quien figura en la fotografía, fue identificada la joven de aproximadamente 23 años que fue encontrada sin vida al interior de su vivienda en la colonia Berlín de Comayagüela, en la capital de Honduras.
Agentes de la Policía Nacional y del Ministerio Público llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes, realizar el levantamiento cadavérico y trasladar el cuerpo a la morgue.
La joven estadounidesnse residía en Honduras, pero su familia está en Estados Unidos. La joven tenía una relación sentimental con un hondureño.
Según informó la presunta pareja de la joven, ella presentaba dolor de cabeza y tomó una pastilla; además, consumía bebidas energizantes, por lo que se maneja como hipótesis que su muerte pudo estar relacionada con una intoxicación.
La pareja de la joven llegó a a la Morgue. Hasta el momento, la única hipótesis que se maneja es la de una posible intoxicación; sin embargo, el Ministerio Público no ha confirmado la causa oficial de la muerte.
Sain Melissa Emily era originaria de Arizona, Estados Unidos. El Ministerio Público confirmó que a la joven ya se le practicó la autopsia. ¿Por qué aún no han entregado su cuerpo?
Edgardo Cruz, portavoz del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público de Honduras, confirmó que la autopsia ya fue realizada; sin embargo, el cuerpo no ha sido entregado a la presunta pareja de Emily debido a que no se ha podido comprobar legalmente si existía un vínculo matrimonial.
Las autoridades ya notificaron a la Embajada de Estados Unidos en Honduras para que se comunique con los familiares de la víctima y sean ellos quienes autoricen a la persona que recibirá el cuerpo.
"Después de eso, la embajada emite una nota aquí en la morgue del Ministerio Público para que procedan con la entrega del cuerpo, dependiendo de quién sea la persona que va a recibirlo", explicó Edgardo Cruz.
"Se tiene que esperar el documento de la embajada de Estados Unidos para que se confirme el nombre de la persona. Pese a que se rumora que hay una persona aquí que era su pareja, no podemos confirmar los lazos legales", agregó el portavoz.
Mientras la embajada no envíe el documento en el que confirme a quién se entregará el cuerpo, la joven permanecerá en los cuartos fríos de la morgue.