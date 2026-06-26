Modelo rompe relación con futbolista en pleno Mundial 2026 y revelan los motivos

Famosa modelo anunció ruptura amorosa con famoso futbolista y desata revuelo en pleno Mundial 2026. Se revelan los motivos.
Ha sido la propia joven la que se encargó de informar que terminó el noviazgo que tuvo con reconocido jugador mundialista.
Ella se ha convertido en una figura cada vez más conocida en redes sociales y medios de entretenimiento gracias a su actividad como creadora de contenido, modelo y empresari
Su nombre es Aura de la Cruz y tuvo una relación sentimental con jugador que ha formado parte del Mundial 2026 que se realiza en Estados Unidos, Canadá y México, respectivamente.
Aura de la Cruz sorprendió a sus seguidores al anunciar a través de sus redes sociales que su relación había llegado a su fin.
Nacida en España y con una vida repartida entre Madrid y Barcelona, ha construido una comunidad digital centrada en temas de moda, belleza, viajes de lujo y estilo de vida, logrando posicionarse como una influencer dentro del segmento premium.
Aura de la Cruz tuvo una relación con el futbolista Piero Hincapié, seleccionado de Ecuador. La bella chica ha revelado que todo llegó a su final.
“Quiero compartir algo con vosotros. Mi relación ha llegado a su fin. Ha sido una decisión muy difícil, pero a veces hay que aceptar que las cosas no salen como una esperaba", señaló la bella chica española anunciando que vuelve a la soltería.
"Me quedo con la tranquilidad de haber actuado siempre desde el amor y de haber dado lo mejor de mí”, expresó en referencia a que su relación con Hincapié ha llegado a su final.
La empresaria también pidió respeto y solicitó que los usuarios dejaran de vincularla sentimentalmente con su expareja. Además, hizo un llamado para que cesen los mensajes negativos y las críticas que ha recibido en las últimas semanas.
“Os deseo lo mejor a todos y agradezco vuestro respeto y comprensión”, añadió, dejando claro que actualmente está enfocada en sí misma y en continuar adelante con su vida, cerrando así esta etapa personal.
El anuncio de Aura ha estremecido las redes sociales.
El comunicado de la chica en donde informa que terminó su relación con Hincapié.
Radicada entre Barcelona y Madrid, ha logrado reunir una comunidad de más de 31 mil seguidores en Instagram, plataforma en la que comparte contenido relacionado con la moda de alta costura, belleza, bienestar y viajes de lujo.
También cuenta con un canal de YouTube en el que, hasta hace poco, publicaba vlogs sobre su día a día, consejos de moda y recomendaciones de estilo de vida.
En esta temporada, Piero Hincapié jugó un total de 39 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano marcó 1 gol y dio 2 asistencias, estuvo en cancha 2.763 minutos, siendo uno de los futbolistas que más pudo rendir en la defensa.
La temporada de Piero Hincapié fue espectacular con Arsenal, donde terminó ganando la Premier con los ‘Gunners’ después de 22 años. Además, el jugador se pudo ganar muchos minutos en esa defensa y acabó jugando los 120 de la final de la Champions.