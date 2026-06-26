Cómo la FIFA define los cruces de dieciseisavos del Mundial para los mejores terceros

Con el paso a 48 selecciones, el Mundial 2026 estrena una compleja matriz matemática de 495 combinaciones para definir los cruces de eliminación directa.
Los dos primeros lugares de cada uno de los 12 grupos avanzan sin escalas ni cálculos matemáticos a la ronda de dieciseisavos de final.
Al concluir la primera etapa del torneo, las dos mejores escuadras de cada zona ocupan de manera automática las primeras vacantes de la fase eliminatoria.
Doce selecciones cierran la fase de grupos en la tercera posición, pero solo las ocho con mejor rendimiento lograrán mantenerse con vida en el torneo.
Cuatro de los doce equipos que finalicen en el tercer puesto se despedirán del Mundial una vez aplicados los rigurosos filtros de desempate.
Puntos, diferencia de goles, anotaciones a favor y el puntaje de fair play componen la fórmula de la FIFA para ordenar la tabla exclusiva de terceros.
Debido a la variedad de grupos de donde pueden provenir los clasificados, existen exactamente 495 combinaciones posibles para emparejar a los mejores terceros.
Para evitar la improvisación de un sorteo de última hora, el organismo rector del fútbol diseñó y publicó una matriz predictiva antes de que rodara el balón.
El sistema automatizado de la FIFA garantiza por reglamento que ningún tercero se mida a un rival de su mismo sector ni a un equipo que no haya sido líder de grupo.
El sistema asignará los enfrentamientos de dieciseisavos de final de manera automática y transparente en cuanto se definan las posiciones.
Un software especializado procesará los datos finales de la fase de grupos para activar de forma instantánea el escenario correspondiente dentro de la matriz.
Los cruces oficiales y el destino de los mejores terceros del Mundial se revelarán por completo durante la noche del sábado.