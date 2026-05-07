Proponen crear oficinas de apoyo y seguimiento para migrantes retornados

Tegucigalpa, Honduras.- ​El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Melvin Martínez, presentó un proyecto de ley orientado a la creación obligatoria de las Unidades Municipales de Atención al Migrante Retornado (UMAR). La iniciativa surge ante la carencia de estructuras locales que brinden seguimiento a los hondureños que regresan al país, quienes actualmente enfrentan un vacío institucional al llegar a sus comunidades de origen tras ser deportados o retornar voluntariamente. ​A pesar de que la normativa vigente contempla estos espacios, la realidad en el territorio nacional es alarmante, pues se estima que apenas 10 de las 298 municipalidades cuentan con una oficina funcional.

Esta ausencia de respuesta local contrasta con el presupuesto anual de al menos cinco millones de dólares que maneja la Secretaría de Relaciones Exteriores para la atención al migrante, fondos que no están llegando de manera efectiva a los municipios para asistir a quienes retornan con alta vulnerabilidad. ​"Cuando regresan los migrantes de España, de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo a sus comunidades, regresan con alta vulnerabilidad y no hay quien los atienda", señaló el diputado Melvin Martínez. ​La propuesta legislativa establece que estas unidades no deben ser simples oficinas administrativas, sino que deben estar dirigidas por profesionales como psicólogos, trabajadores sociales o pedagogos. El enfoque principal es brindar un acompañamiento integral que supere la recepción temporal en los aeropuertos, ofreciendo un seguimiento permanente tanto al retornado como a su núcleo familiar, quienes suelen ser el sostén económico y emocional afectado por el proceso migratorio.