Cerca de 200 menores hondureños llegaron deportados en lo que va del 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 190 menores migrantes retornados fueron atendidos por la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) durante las primeras semanas de 2026.
La cifra representa casi dos tercios de los casos registrados por el Centro de Atención al Migrante Retornado Belén (CAMR); pues los adultos sumaron 101 personas, lo que confirma que la migración irregular continúa impactando fuertemente a la niñez hondureña.
Es decir que por cada tres migrantes retornados que fueron atendidos por el CAMR, dos son niños, niñas y adolescentes.
Entre los menores predominan los niños con 109 casos, mientras que las niñas sumaron 81 atenciones; la mayoría de los retornados se concentra en el grupo de 12 a 17 años con 85 casos, seguido por 56 menores entre 6 y 11 años y 49 niños de 0 a 5 años.
Los datos oficiales también revelan que 138 menores retornaron acompañados por familiares, mientras que 52 lo hicieron sin compañía de un adulto, situación que incrementa su nivel de vulnerabilidad social y económica.
Las autoridades también reportaron un total de 93 núcleos familiares atendidos, lo que refleja que muchas deportaciones involucran grupos completos de familias que deben reiniciar sus vidas tras el retorno forzado.
Del total de atenciones que dio el CAMR, la mayoría de los migrantes fueron retornados desde Estados Unidos, con 231 personas, seguido de México con 54 casos y Guatemala con seis retornos registrados.
Las cifras muestran que el fenómeno migratorio continúa generando presión sobre los sistemas de atención social, especialmente en el caso de menores de edad y familias que regresan sin recursos económicos.
Especialistas advierten que el alto número de niños y adolescentes retornados refleja la persistencia de factores estructurales como la pobreza, la falta de empleo y la inseguridad, que continúan impulsando la migración irregular desde Honduras.
En relación con las vías de retorno, el transporte aéreo fue el principal medio utilizado con 252 deportaciones, mientras que 39 personas regresaron por vía terrestre.