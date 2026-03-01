Cerca de 200 menores hondureños llegaron deportados en lo que va del 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 190 menores migrantes retornados fueron atendidos por la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) durante las primeras semanas de 2026.

La cifra representa casi dos tercios de los casos registrados por el Centro de Atención al Migrante Retornado Belén (CAMR); pues los adultos sumaron 101 personas, lo que confirma que la migración irregular continúa impactando fuertemente a la niñez hondureña.

Es decir que por cada tres migrantes retornados que fueron atendidos por el CAMR, dos son niños, niñas y adolescentes.

Entre los menores predominan los niños con 109 casos, mientras que las niñas sumaron 81 atenciones; la mayoría de los retornados se concentra en el grupo de 12 a 17 años con 85 casos, seguido por 56 menores entre 6 y 11 años y 49 niños de 0 a 5 años.