Hondureño es capturado en España, acusado de ser cabecilla de un cartel de narcotráfico

Huesca, España.- Huyó de la justicia hondureña y se fue a refugiar a España, con el fin de no ser encontrado y juzgado por los delitos que se le acusa en nuestro país; pero hace unas horas se reportó su captura. Se trata de Junior Fernando Monge Gómez, a quién no le sirvió de mucho haber cruzado el Atlántico para irse a esconder a la madre patria, ya que ayer fue arrestado por las autoridades españolas. El operativo en el que se produjo el arresto del hondureño Junior Monge, fue ejecutado por elementos de la Guardia Civil de España, en el pueblo de Santa Cruz de la Serós, en la provincia de Huesca, en el noreste de España. La detención se registró al mediodía de este viernes -25 de junio- (hora de España), por efectivos de la Guardia Civil Adscritos a la Policía Internacional (Interpol), quienes allanaron la residencia en la que vivía el connacional.

Cabecilla

Junior Monge, de 27 años de edad, es considerado por la Policía Nacional de Honduras, como el cabecilla de una organización dedicada al tráfico de drogas, conocida con el nombre de "Los Monges". Ese presunto cartel del narcotráfico es señalado por el trasiego de cargamentos de droga a gran escala, desde el sur del continente americano, hasta los Estados Unidos y gran parte de Europa; acciones que venía realizando desde hace varios años. Informes de inteligencia policial indican que esta organización delictiva utilizaba el corredor del litoral atlántico hondureño para movilizar toneladas de cocaína con destino a norteamérica y Europa. Asimismo, se identificaron vínculos con cárteles del narcotráfico de Guatemala y México. La detención del hondureño Junior Monge fue posible gracias al intercambio de información de inteligencia y la coordinación operativa entre la Policía Nacional de Honduras y la Guardia Civil de España, mediante la Interpol.

Alerta roja

Monge Gómez tenía una alerta roja internacional emitida por Interpol, derivada de una orden de captura girada por los juzgados hondureños, por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas. Según las investigaciones de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), el detenido es considerado uno de los principales líderes de "Los Monges", y quien debido a las imputaciones de la justicia hondureña, decidió refugiarse en territorio español. Como parte de las investigaciones contra "Los Monges", otros dos integrantes de esa banda fueron capturados en operativos ejecutados por la Dirección Nacional Policial Anti Drogas (DNPA), en la aldea El Caracol, municipio de Potrerillos, Cortés, el pasado 22 de junio, por estar ligados al mismo delito.