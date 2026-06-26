  1. Inicio
  2. · Deportes

Uruguay vs España EN VIVO: Hora y canal que transmite partido del Mundial 2026

Dos puntos en su casillero que obliga a Uruguay a sumar ante España si quiere estar en la siguiente ronda

  • Actualizado: 26 de junio de 2026 a las 14:01
Uruguay vs España EN VIVO: Hora y canal que transmite partido del Mundial 2026

Imágenes del desarrollo del partido.

Foto: Cortesía.

Guadalajara, México.- España y Uruguay cierran su participación en el Grupo H con un partido en Guadalajara (México) este viernes en el que han de sellar su clasificación. Los de Luis de la Fuente llegan al encuentro tras el impulso de golear a Arabia Saudí (4-0), mientras que la selección dirigida por Marcelo Bielsa lo hace con dudas y necesidad tras su segundo empate consecutivo.

MINUTO A MINUTO:

Alineaciones confirmadas

Datos del partido

Estadio: Guadalajara.

Hora: 6:00 pm (Honduras)

Transmite: Canal 5 'El Líder' / Tigo Sports

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias