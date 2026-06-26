Futbolista es encontrado muerto tras demoledor terremoto en Venezuela

Se confirma lo peor. Jugador que había estado desaparecido tras fuerte terremoto en Venezuela fue encontrado muerto en el peor estado.
Dos potentes terremotos sacudieron el norte de Venezuela y provocaron una tragedia que ha dejado cientos de fallecidos y miles de heridos.
Entre las víctimas del desastre fue confirmado el fallecimiento del futbolista Yimvert Berroterán, quien permanecía desaparecido desde el día de los sismos.
El mediocampista de 18 años era considerado una de las mayores promesas de las categorías menores de la Vinotinto.
Berroterán se formó en la UCV FC y este año cumplió el sueño de debutar en la primera división venezolana.
El volante también destacó con la selección Sub-17, donde disputó 17 partidos y anotó tres goles.
En los últimos meses había comenzado a ganar un lugar constante en las convocatorias de la selección Sub-20.
La Federación Venezolana de Fútbol confirmó la noticia mediante un comunicado en el que lamentó profundamente su pérdida.
El cuerpo del joven futbolista fue encontrado en Los Corales, estado La Guaira, una de las zonas más devastadas por los terremotos.
De acuerdo con los reportes oficiales, permaneció atrapado bajo los escombros durante más de 24 horas antes de ser rescatado.
La tragedia también cobró la vida de Razan Sijaa, jugador de la categoría Sub-18 del Caracas FC.
La FVF informó además los fallecimientos de Ricardo Veloz, José Miguel Santana y Víctor Andrés Palacios Ledezma.
Los clubes de las víctimas despidieron a sus futbolistas con emotivos mensajes publicados en sus redes sociales.
La federación también confirmó que varios jugadores fueron encontrados con vida y se encuentran fuera de peligro.
Las labores de búsqueda continúan porque aún existen futbolistas reportados como desaparecidos en las zonas afectadas.
El fútbol venezolano vive uno de los capítulos más dolorosos de su historia reciente tras esta devastadora catástrofe.