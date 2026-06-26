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Futbolista es encontrado muerto tras demoledor terremoto en Venezuela

La FVF informó además los fallecimientos de Ricardo Veloz, José Miguel Santana y Víctor Andrés Palacios Ledezma

  • Actualizado: 26 de junio de 2026 a las 18:03
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Se confirma lo peor. Jugador que había estado desaparecido tras fuerte terremoto en Venezuela fue encontrado muerto en el peor estado.

Foto: Cortesía.
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Dos potentes terremotos sacudieron el norte de Venezuela y provocaron una tragedia que ha dejado cientos de fallecidos y miles de heridos.
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Entre las víctimas del desastre fue confirmado el fallecimiento del futbolista Yimvert Berroterán, quien permanecía desaparecido desde el día de los sismos.
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El mediocampista de 18 años era considerado una de las mayores promesas de las categorías menores de la Vinotinto.
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Berroterán se formó en la UCV FC y este año cumplió el sueño de debutar en la primera división venezolana.
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El volante también destacó con la selección Sub-17, donde disputó 17 partidos y anotó tres goles.
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En los últimos meses había comenzado a ganar un lugar constante en las convocatorias de la selección Sub-20.
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La Federación Venezolana de Fútbol confirmó la noticia mediante un comunicado en el que lamentó profundamente su pérdida.
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El cuerpo del joven futbolista fue encontrado en Los Corales, estado La Guaira, una de las zonas más devastadas por los terremotos.
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De acuerdo con los reportes oficiales, permaneció atrapado bajo los escombros durante más de 24 horas antes de ser rescatado.
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La tragedia también cobró la vida de Razan Sijaa, jugador de la categoría Sub-18 del Caracas FC.
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La FVF informó además los fallecimientos de Ricardo Veloz, José Miguel Santana y Víctor Andrés Palacios Ledezma.
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Los clubes de las víctimas despidieron a sus futbolistas con emotivos mensajes publicados en sus redes sociales.
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La federación también confirmó que varios jugadores fueron encontrados con vida y se encuentran fuera de peligro.
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Las labores de búsqueda continúan porque aún existen futbolistas reportados como desaparecidos en las zonas afectadas.
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El fútbol venezolano vive uno de los capítulos más dolorosos de su historia reciente tras esta devastadora catástrofe.
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