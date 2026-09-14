Más de 24,000 hondureños afectados por desplazamiento forzado, reporta Conadeh

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 24,864 personas resultaron afectadas por el desplazamiento forzado en Honduras entre 2016 y 2025, de acuerdo con los registros del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Durante ese período, el ente defensor de los derechos humanos recibió más de 10,000 quejas relacionadas con casos de desplazamiento forzado en el país, una situación que refleja las condiciones que obligan a familias enteras a abandonar sus hogares.

La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, aseguró que las cifras registradas durante los últimos nueve años muestran la dimensión de una problemática que afecta directamente a las familias hondureñas.

Reyes explicó que el desplazamiento ocurre después de que las personas enfrentan hechos violentos que ponen en riesgo su seguridad y las llevan a considerar la salida de sus viviendas como la única opción para mantenerse a salvo.

“Al final, lo que genera que una familia salga huyendo de su casa es precisamente un hecho violento que se ha vivido y que la ha puesto en riesgo y que sabe que tiene que salir huyendo de su casa porque es la única alternativa para estar a salvo, lo que significa una ruptura de todos los vínculos”, aseguró.