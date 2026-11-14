Capturan a menor de 16 años que estaría ligado al crimen del abogado René Altamirano

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía Nacional informó a través de sus canales oficiales la captura de un menor de 16 años, presuntamente ligado al crimen del abogado René Altamirano, registrado en el barrio Medina de San Pedro Sula, el 6 de febrero de 2026. De acuerdo con la publicación oficial, el adolescente, cuya identidad no ha sido revelada, fue capturado en El Progreso, Yoro. Habría tenido funciones de vigilancia y seguridad mientras se ejecutaba el crimen contra el profesional del derecho. "Permaneciendo a bordo de una motocicleta, como parte de una supuesta distribución de roles, para posteriormente facilitar la huida del autor material", dice parte de la publicación.

Según las autoridades, un presunto miembro de la estructura criminal MS-13 se acercó, y sin mediar palabra, le disparó a Altamirano en reiteradas ocasiones, hasta causarle la muerte en el lugar del ataque. La víctima fungía como abogado penalista, y su asesinato generó gran consternación entre familiares, amigos y colegas.



Avances

El caso sobre la muerte de Altamirano ya tenía algunos avances. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) arrestó a Franklin Eduardo Ramírez, de 23 años, en la colonia Brisas del Salto, en El Progreso, Yoro, tras haber sido señalado como el autor material del asesinato. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según un reporte del Poder Judicial, Ramírez aceptó su responsabilidad, por lo que fue condenado a 20 años de cárcel el pasado 19 de junio.