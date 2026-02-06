Colegio de Abogados condena el asesinato de René Altamirano y piden justicia

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Abogados de Honduras (CAH) condenó el asesinato del abogado René Altamirano Interiano, ocurrido este viernes en San Pedro Sula, Cortés, un hecho que vuelve a enlutar al gremio jurídico en el país.
A través de un pronunciamiento, la organización calificó el crimen como un acto vil y lamentó que este nuevo asesinato se sume a una cadena de atentados, amenazas y muertes que en los últimos años.
El CAH advirtió que la reiteración de estos hechos no puede ser normalizada, considerando que la violencia y la inseguridad son una crisis en materia de protección para los profesionales del derecho.
Exigieron a las autoridades que actúen con diligencia para esclarecer el crimen, y al mismo tiempo hicieron un llamado a la Secretaría de Seguridad y al Ministerio Público actuar con inmediatez.
De igual forma, pidieron que se realicen todas las acciones necesarias para identificar, capturar y someter a la justicia a los responsables, para que este crimen, como muchos otros, no queden en la impunidad.
El Colegio de Abogados manifestó su plena disposición de colaborar con las autoridades en el proceso de investigación, tanto de este hecho como de otros actos violentos contra miembros del gremio jurídico.
Su crimen
El profesional del derecho fue acribillado a una cuadra de su bufete, en San Pedro Sula, mientras compraba en una pulpería, donde su cuerpo quedó tendido.
El hecho se registró hace unos instantes, cuando presuntamente dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon en reiteradas ocasiones, dejándolo gravemente herido. Murió antes de que llegara la ambulancia.
Elementos policiales acordonaron la escena e iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.