Colegio de Abogados condena el asesinato de René Altamirano y piden justicia

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Abogados de Honduras (CAH) condenó el asesinato del abogado René Altamirano Interiano, ocurrido este viernes en San Pedro Sula, Cortés, un hecho que vuelve a enlutar al gremio jurídico en el país.

A través de un pronunciamiento, la organización calificó el crimen como un acto vil y lamentó que este nuevo asesinato se sume a una cadena de atentados, amenazas y muertes que en los últimos años.

El CAH advirtió que la reiteración de estos hechos no puede ser normalizada, considerando que la violencia y la inseguridad son una crisis en materia de protección para los profesionales del derecho.