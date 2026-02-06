"Mel" Zelaya reacciona al asesinato del abogado en SPS: "Este crimen no es un hecho aislado"

Tegucigalpa, Honduras.- Como "parte del retorno deliberado de la violencia política, del sicariato y del terror" fue catalogado el crimen del abogado René Altamirano, por parte del expresidente Manuel Zelaya, quien exigió a las autoridades dar con la captura de los responsables del ataque.

Zelaya mencionó que este crimen no es un hecho aislado y que refleja un ataque utilizado para callar, intimidar y eliminar impunemente a quienes luchan por la justicia social.

“El abogado y compañero de lucha René Altamirano ha sido vilmente asesinado. Este crimen forma parte del retorno deliberado de la violencia política, del sicariato y del terror que históricamente se ha utilizado para callar, intimidar y eliminar impunemente a quienes luchan por la justicia social, la democracia y la soberanía del pueblo hondureño”, manifestó.