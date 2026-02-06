  1. Inicio
"Mel" Zelaya reacciona al asesinato del abogado en SPS: "Este crimen no es un hecho aislado"

El exmandatario envió un mensaje de solidaridad a la familia del abogado René Altamirano y pidió a las autoridades capturar e imponer castigo a los autores del crimen

  • Actualizado: 06 de febrero de 2026 a las 18:05
Mel Zelaya reacciona al asesinato del abogado en SPS: Este crimen no es un hecho aislado

El abogado, reconocido en la zona norte del país, presuntamente fue asesinado a disparos por dos sujetos a bordo de una motocicleta, cerca de una pulpería.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Como "parte del retorno deliberado de la violencia política, del sicariato y del terror" fue catalogado el crimen del abogado René Altamirano, por parte del expresidente Manuel Zelaya, quien exigió a las autoridades dar con la captura de los responsables del ataque.

Zelaya mencionó que este crimen no es un hecho aislado y que refleja un ataque utilizado para callar, intimidar y eliminar impunemente a quienes luchan por la justicia social.

“El abogado y compañero de lucha René Altamirano ha sido vilmente asesinado. Este crimen forma parte del retorno deliberado de la violencia política, del sicariato y del terror que históricamente se ha utilizado para callar, intimidar y eliminar impunemente a quienes luchan por la justicia social, la democracia y la soberanía del pueblo hondureño”, manifestó.

Desde Padilla Sunseri hasta Plutarco Ruiz: los sonados casos del abogado René Altamirano
Publicación de Manuel Zelaya tras el crimen de René Altamirano.

 (Foto: Captura de pantalla)

Señaló que se debe investigar e imponer castigo a los autores materiales e intelectuales. "Responsabilizamos a la policía y al Ministerio Público en el cumplimiento de sus deberes”, agregó.

Altamirano fue asesinado en la 14 calle, entre la segunda y tercera avenida del barrio Medina, en San Pedro Sula, departamento de Cortés. Fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta mientras compraba en una pulpería, donde quedó tendido tras recibir múltiples disparos.

Fue atacado cerca de su bufete: lo que se sabe del crimen del abogado René Altamirano

El abogado penalista falleció antes de que llegara la ambulancia, a tan solo una cuadra de su bufete. Elementos policiales acordonaron la escena y comenzaron con las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades mantienen la investigación abierta, recabando evidencias y testimonios que permitan identificar y capturar a los responsables del crimen.

Zelaya envió un mensaje de solidaridad con la familia, colegas y compañeros de lucha de René Altamirano: “Exigimos justicia. Solidaridad con la familia de Altamirano, amigos y compañeros”.

