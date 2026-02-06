"Mel" Zelaya reacciona al asesinato del abogado en SPS: "Este crimen no es un hecho aislado"

Tegucigalpa, Honduras.- Como "parte del retorno deliberado de la violencia política, del sicariato y del terror" fue catalogado el crimen del abogado René Altamirano, por parte del expresidente Manuel Zelaya, quien exigió a las autoridades dar con la captura de los responsables del ataque.
Zelaya mencionó que este crimen no es un hecho aislado y que refleja un ataque utilizado para callar, intimidar y eliminar impunemente a quienes luchan por la justicia social.
“El abogado y compañero de lucha René Altamirano ha sido vilmente asesinado. Este crimen forma parte del retorno deliberado de la violencia política, del sicariato y del terror que históricamente se ha utilizado para callar, intimidar y eliminar impunemente a quienes luchan por la justicia social, la democracia y la soberanía del pueblo hondureño”, manifestó.
Señaló que se debe investigar e imponer castigo a los autores materiales e intelectuales. "Responsabilizamos a la policía y al Ministerio Público en el cumplimiento de sus deberes”, agregó.
Altamirano fue asesinado en la 14 calle, entre la segunda y tercera avenida del barrio Medina, en San Pedro Sula, departamento de Cortés. Fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta mientras compraba en una pulpería, donde quedó tendido tras recibir múltiples disparos.
El abogado penalista falleció antes de que llegara la ambulancia, a tan solo una cuadra de su bufete. Elementos policiales acordonaron la escena y comenzaron con las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades mantienen la investigación abierta, recabando evidencias y testimonios que permitan identificar y capturar a los responsables del crimen.
Zelaya envió un mensaje de solidaridad con la familia, colegas y compañeros de lucha de René Altamirano: “Exigimos justicia. Solidaridad con la familia de Altamirano, amigos y compañeros”.