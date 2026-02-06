Conflicto de tierras estaría detrás del crimen del abogado René Altamirano, según Codeh

René Altamirano, abogado penalista hondureño que fue regidor en San Pedro Sula, y era apoderado legal de sonados casos, entre ellos del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri, fue asesinado a disparos este viernes, presuntamente por su vinculación con un conflicto de tierras en el norte del país. Aquí los detalles: