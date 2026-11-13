No hay registro de que Kilvett Bertrand afirmara que el 97% de los hondureños está feliz con el gobierno de Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que atribuye al diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, una supuesta declaración en la que afirma que el 97% de los hondureños está feliz con el gobierno del presidente Nasry Asfura, mientras que el 3% restante corresponde a simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) y del excandidato presidencial Salvador Nasralla.

Sin embargo, es falso. No hay registros en medios de comunicación ni en fuentes confiables que confirmen la veracidad de la cita viral.

Además, el congresista confirmó a EH Verifica que no expresó esas palabras.

“97% de los hondureños están felices con el gobierno de Papi, el 3% son ñángaras de Libre y de Salvador Nasralla”, dice el texto superpuesto en la imagen que circula en Facebook desde el 12 de noviembre de 2026.