No hay registro de que Kilvett Bertrand afirmara que el 97% de los hondureños está feliz con el gobierno de Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que atribuye al diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, una supuesta declaración en la que afirma que el 97% de los hondureños está feliz con el gobierno del presidente Nasry Asfura, mientras que el 3% restante corresponde a simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) y del excandidato presidencial Salvador Nasralla.
Sin embargo, es falso. No hay registros en medios de comunicación ni en fuentes confiables que confirmen la veracidad de la cita viral.
Además, el congresista confirmó a EH Verifica que no expresó esas palabras.
“97% de los hondureños están felices con el gobierno de Papi, el 3% son ñángaras de Libre y de Salvador Nasralla”, dice el texto superpuesto en la imagen que circula en Facebook desde el 12 de noviembre de 2026.
Kilvett Zabdiel Jossua Bertrand Barrientos es un abogado y político hondureño que milita en el Partido Nacional. Antes de llegar al Congreso Nacional, se desempeñó en cargos de dirección partidaria y participó en espacios de opinión y comunicación política. En noviembre de 2020 fue nombrado secretario ejecutivo del Comité Central del Partido Nacional.
Actualmente, se desempeña como diputado por el Partido Nacional en el Congreso Nacional, electo para el periodo legislativo 2026-2030, con 204,479 votos, según los resultados electorales publicados por LA PRENSA.
No hay registro
EH Verifica realizó búsquedas en Google con palabras clave como “Kilvett Bertrand + 97% + hondureños + gobierno de Nasry Asfura”, que no arrojaron resultados en medios de comunicación, entrevistas, declaraciones públicas o publicaciones oficiales que permitan confirmar que el diputado haya pronunciado esas palabras.
Se realizaron además pesquisas textuales de la declaración en distintos motores de búsqueda y redes sociales, sin encontrar resultados más allá de la publicación viral. Esto sugiere que la cita no fue difundida de forma oficial ni replicada por fuentes confiables.
Asimismo, se revisaron las cuentas oficiales de Kilvett Bertrand en redes sociales, particularmente Facebook, X e Instagram, donde tampoco se encontraron publicaciones, videos o mensajes que respalden la supuesta declaración.
En todo caso, Bertrand confirmó a EH Verifica que no realizó esas declaraciones.
“Claro que no”, respondió Bertrand.
Por lo tanto, es falso que Kilvett Bertrand afirmara que el 97% de los hondureños está feliz con el gobierno de Asfura.