No, Shin Fujiyama no dijo que salió de Honduras por amenazas

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que atribuye al creador de contenido Shin Fujiyama una supuesta declaración en la que afirma que salió de Honduras por amenazas contra su vida y para proteger a su familia. Sin embargo, es falso. No existen registros en medios de comunicación ni en fuentes confiables que confirmen la veracidad de la cita viral. Aunque el filántropo reconoció haber recibido amenazas y ataques en redes sociales, aclaró a través de un video que esas situaciones no fueron la razón por la que decidió salir del país. También descartó que su decisión estuviera relacionada con extorsiones o conflictos políticos. “Quiero aclarar que me fui de Honduras por amenazas y por eso protegí mi familia, pero siempre seguiré en mi mente de rehacer las mil escuelas”, dice el texto superpuesto en la imagen que circula en Facebook desde el 12 de noviembre de 2026.

Shin Fujiyama, creador de contenido y filántropo japonés-estadounidense, anunció el 6 de noviembre de 2026 su salida temporal de Honduras para iniciar una nueva etapa de producción audiovisual en otros países, comenzando por El Salvador. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Su decisión generó especulaciones en redes sociales sobre supuestas amenazas y conflictos con las autoridades hondureñas. Sin embargo, el 12 de noviembre, Fujiyama aclaró que busca ampliar el alcance de su canal de YouTube, atraer nuevos patrocinadores y fortalecer el financiamiento de los proyectos educativos que desarrolla en Honduras mediante su fundación “1,000 escuelas”.

Sacado de contexto

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Shin Fujiyama + amenazas + salida de Honduras” no llevó a resultados en medios de comunicación ni en fuentes confiables que confirmen la veracidad de la cita viral. Lo que arrojó la búsqueda fue un video publicado por Fujiyama el 12 de noviembre de 2026 para explicar los motivos de su salida de Honduras y responder a las especulaciones que surgieron después de anunciar su traslado a El Salvador.