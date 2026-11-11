Nasry Asfura no dijo que impuso restricciones a Shin Fujiyama por construir escuelas

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que atribuye al presidente de Honduras, Nasry Asfura, una supuesta declaración en la que asegura haber impuesto restricciones al creador de contenido Shin Fujiyama porque sus proyectos de construcción de escuelas estarían opacando el trabajo de su gobierno. Sin embargo, esto es falso. No se encontraron registros en medios de comunicación ni en fuentes confiables que confirmen la autenticidad de la cita viral. Además, una fuente del gobierno confirmó a EH Verifica que el mandatario hondureño no expresó esas palabras. "SHIN FUJIYAMA NO LOS PUEDE ESTAR OPACANDO NUESTRO TRABAJO CONTRUYENDO ESCUELAS POR ESO LO RESTRINGUMOS Y SE TUBO QUE IR", dice literalmente el texto sobrepuesto a una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 11 de noviembre de 2026.

Shin Fujiyama, creador de contenido y filántropo de origen japonés, anunció a principios de noviembre de 2026 su salida de Honduras para iniciar una nueva etapa de grabaciones en otros países, comenzando por El Salvador, después de recorrer los 18 departamentos hondureños. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Fujiyama, quien ha residido durante 20 años en Honduras, es conocido por impulsar proyectos de construcción y remodelación de centros educativos mediante su fundación “1,000 escuelas”, cuyo objetivo es construir 1,000 escuelas en el país. Según informó EL HERALDO el 6 de noviembre de 2026 , Fujiyama explicó que su decisión responde a su intención de ampliar su trabajo como creador de contenido hacia otros destinos, después de seis años documentando sus recorridos por Honduras. Asimismo, aclaró que su salida no significa que abandonará sus proyectos educativos, ya que la fundación continuará desarrollando iniciativas de construcción de escuelas en territorio hondureño. El 9 de noviembre, Fujiyama reiteró desde El Salvador que sus proyectos educativos continuarían en Honduras, independientemente del país en el que se encontrara.

Cita falsa