No hay registro de que Tomás Zambrano dijera que necesitan 12 años para gobernar

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una imagen que atribuye a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, una supuesta declaración en la que afirma que necesitan gobernar durante 12 años para cumplir con las exigencias del pueblo hondureño.
La cita es falsa. No existen registros en medios de comunicación ni en fuentes oficiales que confirmen la supuesta declaración.
Además, el equipo de Comunicaciones de Zambrano negó a EH Verifica que el funcionario haya expresado esas palabras.
“Necesitamos gobernar 12 años para cumplir con las existencias del pueblo”, dice el texto antepuesto en la imagen publicada en Facebook, compartida decenas de veces desde el 10 de noviembre de 2026.
Las declaraciones atribuidas a Tomás Zambrano circulan en un escenario de debate sobre la continuidad del Partido Nacional en el poder.
El 9 de noviembre de 2026, Luis Castro, secretario privado del presidente Nasry Asfura, afirmó durante un evento político que él no pretendía estar por cuatro años, sino por ocho o por 12 años.
Sus palabras generaron cuestionamientos sobre la permanencia del proyecto político más allá del actual período de gobierno.
Cita falsa
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Tomás Zambrano + gobernar + Honduras + 12 años” no localizó resultados en medios de comunicación ni en fuentes confiables que confirmen que el titular del Congreso expresó esas palabras.
Se realizaron, además, pesquisas textuales de la declaración en distintos motores de búsqueda y redes sociales, sin encontrar resultados más allá de la publicación viral. Esto sugiere que la cita no fue difundida de forma oficial ni replicada por fuentes confiables.
Asimismo, se revisaron las cuentas oficiales de Tomás Zambrano en redes sociales (Facebook, Instagram y X), pero no se encontraron publicaciones en las que haya expresado la supuesta declaración.
EH Verifica también consultó al equipo de Comunicaciones de Tomás Zambrano sobre la autenticidad de la publicación. Sus integrantes negaron que el funcionario haya realizado esa declaración.
“Es falso”, aclararon.
Por lo tanto, es falso que Tomás Zambrano dijera que necesitan 12 años para gobernar.