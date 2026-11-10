Registros confirman que hubo caravanas migrantes durante el gobierno de Libre, pese a lo que dice Carlos Raudales

Tegucigalpa, Honduras.- Carlos Raudales, exdiputado de la Democracia Cristiana (DC), afirmó que durante los cuatro años de gobierno del Partido Libertad y Refundación (Libre) no salieron caravanas migrantes desde Honduras con destino a Estados Unidos. “Cero caravanas a Estados Unidos en los cuatro años que gobernó Libre”, dice una publicación de Raudales en su cuenta de Facebook.

Sin embargo, la afirmación es falsa. Un monitoreo de publicaciones de EL HERALDO, la agencia EFE y otros medios de comunicación permitió identificar al menos siete movilizaciones migratorias desde Honduras, entre enero de 2022 y el 9 de noviembre de 2026, cuyos participantes buscaban llegar a territorio estadounidense. Las publicaciones consultadas documentan grupos de migrantes que se organizaron en San Pedro Sula y emprendieron recorridos hacia Guatemala y México, con Estados Unidos como destino declarado. Las declaraciones de Raudales surgen luego de que las caravanas migrantes comenzaran a formarse en las últimas semanas en Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El 3 de noviembre de 2026, un nuevo grupo de migrantes comenzó a organizarse en San Pedro Sula, Cortés, con la intención de viajar hacia Estados Unidos. Según EL HERALDO, los participantes buscaban mejores oportunidades laborales y condiciones de vida. Posteriormente, el 4 de noviembre, EL HERALDO documentó que decenas de migrantes, principalmente hondureños y extranjeros que se encontraban en el país, habían salido esa semana desde San Pedro Sula con destino previsto a Estados Unidos. EH Verifica preguntó a Raudales por la fuente de su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no se obtuvo respuesta.

Cinco caravanas

EH Verifica revisó publicaciones periodísticas difundidas entre enero de 2022 y el 9 de noviembre de 2026, con especial atención a la fecha de cada movilización, el punto de partida, la cantidad aproximada de participantes y el destino que declararon los migrantes. La revisión también permitió distinguir las caravanas que emprendieron un recorrido de las convocatorias divulgadas en redes sociales. Para el recuento, se consideraron únicamente movilizaciones cuya salida fue reportada por medios de comunicación. Dentro de esos cuatro años, el monitoreo identificó cuatro movilizaciones: las del 25 de febrero y 20 de octubre de 2022, la del 20 de enero de 2024 y la del 7 de enero de 2025. Esta relación incluye la pequeña caravana de febrero de 2022 documentada por EFE. Por otra parte, una investigación de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus, publicada en febrero de 2024, contabilizó 14 caravanas desde 2018 hasta enero de ese año y registró dos durante la gestión de Castro. A continuación, el recuento: