Verificadores de 20 países piden a plataformas, gobiernos y financiadores proteger la información confiable en América Latina

Ciudad de México, México.- LatamChequea, la red de 47 organizaciones de verificación en 20 países, llama a las plataformas tecnológicas, los gobiernos y los financiadores del periodismo a fortalecer la información confiable en América Latina.

Frente al hostigamiento político, la polarización y la crisis de confianza, la red reclama compromisos concretos para proteger la integridad de la información. Esta tarea requiere periodistas independientes, métodos transparentes y organizaciones sostenibles.

La circulación de desinformación y las campañas de descrédito contra el periodismo dificultan distinguir los hechos de las versiones interesadas.

En este contexto, los verificadores cumplen una función vital: contrastan fuentes, aportan pruebas y ofrecen contexto para que las personas puedan evaluar lo que reciben y comparten. Su trabajo ayuda a construir una base de hechos compartidos para debatir, disentir y tomar decisiones informadas.

La ciudadanía necesita información para participar en la vida democrática y exigir cuentas al poder. Cuando se limita la capacidad de investigar y verificar, se reducen también las posibilidades de las personas de conocer y cuestionar decisiones que afectan sus vidas.

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Debilitar el trabajo de las organizaciones de verificación deja más espacio a quienes buscan manipular el debate público. Por eso, hacemos los siguientes llamados:

A las empresas de inteligencia artificial y motores de búsqueda les proponemos abrir un diálogo para alcanzar acuerdos con las organizaciones de verificación para mejorar la precisión de sus modelos, reconocer la autoría y compensar de manera justa el uso de sus contenidos.

La experiencia de los chequeadores como especialistas en la integridad de la información puede contribuir al desarrollo de tecnologías que faciliten la circulación de datos verificados y tengan los resguardos necesarios para evitar errores o, aún peor, reproducir desinformación.

Estos acuerdos deben priorizar a las organizaciones que trabajan en la región, reconociendo su trayectoria, su conocimiento del contexto local y el trabajo de sus profesionales.

A las redes sociales les pedimos que pongan a la integridad de la información como uno de los aspectos centrales de sus sistemas de distribución para promover la circulación de contenidos de calidad.

En cambio, expresamos preocupación por las iniciativas que van en sentido contrario, como el anuncio de la empresa Meta de reemplazar el Programa de Verificación Independiente por el de Notas de la Comunidad en los países hispanohablantes de la región.

Esto podría desmantelar capacidades profesionales que permiten a millones de personas acceder a información verificada en sus plataformas.

A los gobiernos les exigimos garantías para ejercer el periodismo de verificación con libertad e independencia. Reclamamos el cese del hostigamiento financiero y los ataques a la prensa.

Rechazamos el uso de oficinas estatales de supuesta verificación y de ejércitos digitales para desacreditar a organizaciones independientes, así como legislaciones para restringir su funcionamiento. Quienes ejercen el poder deben rendir cuentas y aceptar el escrutinio público.

A los financiadores locales, nacionales y globales les pedimos reconocer el papel del periodismo y la verificación en la circulación de información fidedigna, una base indispensable para la discusión democrática.

A quienes apoyan la integridad de la información, les pedimos priorizar proyectos de América Latina con financiamiento sostenido que preserve equipos e independencia editorial. La presión política, la retracción de la cooperación internacional y la incertidumbre sobre los ingresos amenazan la continuidad de una tarea esencial para la región.

Las 47 organizaciones de LatamChequea reafirmamos nuestro compromiso con la evidencia y la transparencia. Desde 2014, compartimos conocimientos, sumamos capacidades y nos acompañamos frente a los desafíos.

Nuestra fuerza colectiva y de colaboración nos impulsan a seguir trabajando para defender la capacidad de cada persona de decidir con información y contribuir a democracias más sólidas.