LA PRENSA no publicó este arte que atribuye a Zambrano una orden para suspender alertas migratorias de JOH

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que utiliza el logotipo y la identidad gráfica de LA PRENSA para atribuir al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, una supuesta declaración sobre la suspensión de las alertas migratorias del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022). Sin embargo, el contenido es falso. La imagen no corresponde a una publicación auténtica de LA PRENSA y no se encontraron registros de que el medio haya difundido la declaración atribuida al congresista. "JOH merece andar libre, ya di la orden para suspender sus alertas migratorias", dice el texto de la imagen, acompañado de una fotografía de Zambrano, en una publicación de Facebook compartida decenas de veces desde el 13 de noviembre de 2026.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió la alerta migratoria que permanecía vigente contra el expresidente Juan Orlando Hernández desde abril de 2022, cuando fue requerido en extradición por Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. La decisión fue notificada a su defensa legal el 12 de noviembre de 2026. La medida se mantenía registrada en el sistema migratorio hondureño, pese a que Hernández fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, donde posteriormente fue condenado a 45 años de prisión. El exmandatario recibió un indulto del presidente estadounidense Donald Trump en diciembre de 2025 y regresó a Honduras el 26 de julio de 2026. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Arte falso

Aunque la imagen viral presenta una composición gráfica similar a las publicaciones que LA PRENSA comparte en sus plataformas digitales, no corresponde a una pieza periodística identificada en los canales oficiales del medio. Una búsqueda del contenido en Google Lens no permitió localizar ninguna publicación con esa declaración ni una noticia que respalde las palabras atribuidas al presidente del Congreso Nacional en las redes sociales del medio (Facebook, X e Instagram). El contenido atribuye directamente a Zambrano la afirmación de haber ordenado suspender las alertas migratorias de Hernández, sin identificar cuándo, dónde o en qué circunstancias habría pronunciado esas palabras. Además, el supuesto arte gráfico presenta inconsistencias. Por ejemplo, la tipografía utilizada en el texto de la imagen no corresponde a la empleada habitualmente en las publicaciones gráficas del medio, lo que constituye una diferencia visual respecto a sus diseños oficiales. Asimismo, el recuadro rojo se utiliza para identificar las secciones del medio, como Honduras, Economía y Sucesos, entre otras, y no para colocar nombres o apellidos. Una revisión de las cuentas oficiales de LA PRENSA permitió localizar una publicación que incluye una fotografía de Zambrano e informa que el Congreso Nacional aprobó más de 150 proyectos para el valle de Sula, con una inversión proyectada de unos 30,000 millones de lempiras. Por su parte, la encargada de redes sociales de LA PRENSA confirmó que el arte viral no fue elaborado por el medio.

Cita falsa