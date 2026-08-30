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Revisarán expedientes de privados de libertad para verificar cumplimiento de penas

Autoridades aseguraron que además se analizarán aquellos casos en los que ya haya vencido la medida de prisión preventiva

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 10:07
Revisarán expedientes de privados de libertad para verificar cumplimiento de penas

Con la revisión, los entes encargados de revisar los expedientes determinarán si existen condiciones que requieran una actuación conforme al procedimiento establecido.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revisará los expedientes de las personas privadas de libertad para verificar el cumplimiento de las penas impuestas y las condiciones de su reclusión.

El magistrado de la CSJ, Mario Díaz, explicó que el proceso contempla visitas a los centros penitenciarios para revisar de manera directa los expedientes y conocer la situación de las personas recluidas.

“Las revisiones básicamente constituyen que personal del Poder Judicial, del Instituto Penitenciario, de Auditoría Penitenciaria y de los órganos de sociedad civil van a los centros penitenciarios para revisar el expediente criminológico de cada privado de libertad para determinar si ha cumplido su libertad condicional o qué condiciones tiene en materia del cumplimiento de sus penas”, explicó Díaz.

De acuerdo con el magistrado, el proceso de revisión permitirá que las distintas instituciones involucradas determinen si existen condiciones que requieran una actuación conforme al procedimiento establecido.

“Se va a hacer un proceso de visita de todos los jueces que tienen internos y que se encuentran en Támara, porque es el centro más grande del país, para revisar cuáles son las situaciones de su detención, cómo la están cumpliendo, qué problemas tienen”, señaló.

Díaz agregó que los jueces se reunirán directamente con los internos para conocer las circunstancias relacionadas con el cumplimiento de sus penas.

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Medidas

El magistrado explicó que las acciones que se adopten dependerán de las particularidades y posibles irregularidades detectadas en cada expediente.

“Dependiendo de la irregularidad que se encuentre, si es que la persona no tiene defensor, por ejemplo, tendrá que buscársela a través de la defensa pública”, detalló Díaz.

Entre los casos que serán objeto de análisis están aquellos en los que ya haya vencido el período correspondiente de prisión preventiva, así como los de personas que hayan cumplido la mitad de su pena y puedan optar a los beneficios establecidos por la ley, previo cumplimiento del procedimiento correspondiente.

“Si una persona ya está en cumplir la media pena, pues también tiene el sector de beneficio de que salga con libertad mediante el procedimiento que la ley establece para personas a las que se les ha vencido la mitad de la pena”, indicó el magistrado.

La revisión también incluirá los expedientes médicos de los privados de libertad cuando su condición de salud así lo amerite, con el fin de determinar si corresponde adoptar alguna medida conforme al procedimiento establecido.

“Si es una persona que está con otra media terminal, también se revisa su expediente médico para poder cancelarlo en caso de que así sea necesario”, finalizó.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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