Revisarán expedientes de privados de libertad para verificar cumplimiento de penas

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revisará los expedientes de las personas privadas de libertad para verificar el cumplimiento de las penas impuestas y las condiciones de su reclusión.

El magistrado de la CSJ, Mario Díaz, explicó que el proceso contempla visitas a los centros penitenciarios para revisar de manera directa los expedientes y conocer la situación de las personas recluidas.

“Las revisiones básicamente constituyen que personal del Poder Judicial, del Instituto Penitenciario, de Auditoría Penitenciaria y de los órganos de sociedad civil van a los centros penitenciarios para revisar el expediente criminológico de cada privado de libertad para determinar si ha cumplido su libertad condicional o qué condiciones tiene en materia del cumplimiento de sus penas”, explicó Díaz.

De acuerdo con el magistrado, el proceso de revisión permitirá que las distintas instituciones involucradas determinen si existen condiciones que requieran una actuación conforme al procedimiento establecido.

“Se va a hacer un proceso de visita de todos los jueces que tienen internos y que se encuentran en Támara, porque es el centro más grande del país, para revisar cuáles son las situaciones de su detención, cómo la están cumpliendo, qué problemas tienen”, señaló.

Díaz agregó que los jueces se reunirán directamente con los internos para conocer las circunstancias relacionadas con el cumplimiento de sus penas.