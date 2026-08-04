TSC remite informe al MP sobre irregularidades en demandas millonarias contra Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió al Ministerio Público (MP) el primer informe de auditoría relacionado con presuntas irregularidades detectadas en demandas presentadas contra el Estado de Honduras.
El informe contiene hallazgos que podrían derivar en investigaciones para determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales vinculadas a los procesos judiciales que generaron embargos contra fondos estatales.
El presidente del TSC, Ricardo Montes, explicó que el informe fue enviado al MP debido a la existencia de indicios que podrían constituir responsabilidad penal, y que corresponde a esa institución desarrollar las investigaciones correspondientes.
“Ya remitimos el informe ante el Ministerio Público para que realice la investigación en virtud de encontrar un indicio de responsabilidad penal”, explicó.
Detalló que la auditoría incluyó un análisis de los embargos realizados contra la Cuenta Única del Estado y señaló que los resultados podrían ampliar el número de responsabilidades identificadas durante las revisiones.
TSC analiza embargos
El funcionario indicó que las investigaciones se enfocaron en revisar los procedimientos relacionados con demandas que involucraron recursos públicos y que generaron acciones judiciales contra el Estado.
Montes explicó que las demandas de embargo involucran a abogados privados, quienes realizaron las acciones ante los juzgados correspondientes.
“Casualmente, es un caso donde los principales actores son abogados privados, y así mismo se remitió a la fiscalía en vista de encontrar alguna responsabilidad penal”, manifestó.
Montes agregó que los hallazgos identificados no limitan la posibilidad de que surjan nuevas responsabilidades conforme avancen las diligencias y análisis de los expedientes relacionados con estos casos.
El TSC mantiene la revisión de los procesos para establecer si existieron actuaciones irregulares que ocasionaron afectaciones económicas al Estado y determinar si corresponde deducir responsabilidades según la naturaleza de cada hallazgo.