TSC remite informe al MP sobre irregularidades en demandas millonarias contra Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió al Ministerio Público (MP) el primer informe de auditoría relacionado con presuntas irregularidades detectadas en demandas presentadas contra el Estado de Honduras.

El informe contiene hallazgos que podrían derivar en investigaciones para determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales vinculadas a los procesos judiciales que generaron embargos contra fondos estatales.

El presidente del TSC, Ricardo Montes, explicó que el informe fue enviado al MP debido a la existencia de indicios que podrían constituir responsabilidad penal, y que corresponde a esa institución desarrollar las investigaciones correspondientes.

“Ya remitimos el informe ante el Ministerio Público para que realice la investigación en virtud de encontrar un indicio de responsabilidad penal”, explicó.

Detalló que la auditoría incluyó un análisis de los embargos realizados contra la Cuenta Única del Estado y señaló que los resultados podrían ampliar el número de responsabilidades identificadas durante las revisiones.