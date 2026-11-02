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Expulsan de Colombia a 44 hondureños señalados por pesca ilegal en la isla de San Andrés

Los hondureños navegaban en un bote pesquero cuando fueron interceptados por la Armada de Colombia, que los sorprendió mientras realizaban actividades ilicitas

  • Actualizado: 02 de noviembre de 2026 a las 17:38
Expulsan de Colombia a 44 hondureños señalados por pesca ilegal en la isla de San Andrés

Abelardo de la Espriella señaló que las fronteras deben respetarse y que los recursos naturales colombianos "no son botín de nadie".

 Foto: Cortesía redes

Bogotá, Colombia.- El Gobierno colombiano expulsó este lunes 2 de noviembre a 44 ciudadanos hondureños acusados de cometer pesca ilegal y explotación de recursos marinos en las aguas caribeñas de la isla de San Andrés.

"Gracias a la vigilancia y al trabajo comprometido de nuestra Armada Nacional, fueron sorprendidos en flagrancia 44 ciudadanos hondureños realizando actividades de pesca ilegal y explotación no autorizada de nuestros recursos marinos en aguas jurisdiccionales colombianas", informó el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Los acusados navegaban en un bote pesquero cuando fueron interceptados por la Armada Nacional mientras realizaban la pesca ilegal.

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El mandatario detalló en su cuenta de X que los ciudadanos extranjeros fueron presentados ante un juzgado penal por "posible violación de la soberanía nacional y la explotación no autorizada de recursos".

Posteriormente, pasaron a disposición de Migración Colombia y esta víspera fueron expulsados del territorio nacional y enviados de regreso a su país.

"Todos los ciudadanos extranjeros que delincan en Colombia y tengan antecedentes o anotaciones judiciales serán objeto de las verificaciones correspondientes y, cuando proceda legalmente, serán deportados o expulsados sin dilaciones ni privilegios", enfatizó De la Espriella.

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El presidente señaló que las fronteras deben respetarse y que los recursos naturales colombianos "no son botín de nadie", al tiempo de felicitar a la Armada por las labores de control.

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Redacción web
Agencia EFE

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