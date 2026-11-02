Represas tienen agua para garantizar distribución hasta mayo de 2027 en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Los actuales niveles de almacenamiento de las represas Los Laureles y La Concepción permitirán garantizar la distribución de agua potable en el Distrito Central hasta mayo de 2027, siempre que se mantenga el uso responsable del recurso y se cumpla el calendario de racionamiento cada nueve días.

El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, aseguró que las reservas disponibles deben administrarse cuidadosamente durante los próximos siete meses, debido a que La Concepción, el embalse más grande de la ciudad, todavía se encuentra por debajo del 50% de su capacidad.

Los Laureles registra niveles de 91.95% y La Concepción apenas alcanza un 43.28%, este lunes 2 de noviembre, a pesar de las lluvias. Esta última represa abastece al 60% de los capitalinos, por lo que su recuperación es fundamental para garantizar el suministro.

"Los Laureles se llenó, pero La Concepción, que es la represa más grande y la que abastece el 60% del agua de los capitalinos, todavía no llega ni siquiera al 50%", explicó Zelaya.

El edil manifestó que las autoridades esperan aprovechar las lluvias que puedan registrarse durante noviembre para incrementar las reservas; sin embargo, aclaró que la planificación municipal contempla que el agua almacenada alcance hasta mayo del próximo año, cuando comenzarían las lluvias más fuertes.