Agua de las represas debe durar hasta mayo de 2027, advierte Juan Diego Zelaya

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, pidió a los capitalinos ahorrar agua y hacer un uso responsable del recurso, al advertir que las reservas disponibles deben garantizar el abastecimiento hasta mayo de 2027, pese a la recuperación de los niveles de las represas Los Laureles y La Concepción.
“Esta agua que tenemos aquí tiene que durarnos hasta mayo del otro año”, expresó Zelaya, quien recordó que los meses de noviembre, diciembre (2026), enero, febrero, marzo y abril (2027) deberán transcurrir antes de la llegada de la próxima temporada lluviosa, prevista para mayo.
En ese sentido, el edil insistió en que la mejoría en los niveles de almacenamiento no significa que la capital haya superado la crisis hídrica, por lo que pidió a la población mantener las medidas de ahorro.
“Siempre hay que mantenernos alerta y siempre hay que ahorrar agua porque cada gota cuenta”, manifestó
En cuanto a las condiciones de las represas, Zelaya confirmó que Los Laureles alcanzó el 100% de su capacidad de almacenamiento, mientras que La Concepción ya superó el 40%, una situación favorable que permitirá reforzar las reservas de agua potable en la capital.
Debido a esta recuperación, las autoridades activarán el trasvase de agua desde Los Laureles hacia La Concepción, un procedimiento que permitirá trasladar el recurso entre ambas represas mediante un sistema de bombeo.
“Es básicamente pasar agua de Los Laureles a La Concepción”, explicó Zelaya, quien precisó que la operación se realiza a través de una tubería de aproximadamente 10 kilómetros que atraviesa el anillo periférico hasta llegar a la planta de tratamiento de La Concepción.
El funcionario indicó que el sistema bombea alrededor de 500 litros de agua por segundo y que, a ese ritmo, La Concepción podría aumentar un punto porcentual de su capacidad cada 10 días.
Finalmente, Zelaya anunció que la distribución de agua potable en la capital pasará de intervalos de 12 a nueve días, una modificación que comenzará a aplicarse de manera progresiva a partir del lunes 12 de octubre.
“Ya a partir del lunes pasamos de 12 a nueve, no es de un solo en todos lados, pero sí sectorizado”, explicó Zelaya, quien agregó que los ajustes se darán a conocer mediante el calendario virtual de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).