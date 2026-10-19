Petróleo divide a los misquitos: unos respaldan la exploración y otros alegan engaño

Condenó que el problema es que reciben dinero y no se sabe cómo lo ejecutan. Recordó que cuando no estaban divididos, la empresa explotadora les consultó qué cuánto podrían aportar al pueblo al año, y les dijeron 450,000 dólares, con el fin de que el pueblo lograra algunos beneficios.A pesar de los acuerdos, el pueblo misquito dijo que no se sabe qué pasó con el dinero, y en este momento ya se tiene confirmado cuánto de dinero les van a dar, "entonces es Nora Trino con sus compañeros que está acuerpando al Gobierno para que lo haga, pero el pueblo no sabe qué es lo que está pasando.Para el caso, en una nota firmada por Trino el 4 de marzo de 2026, extendida al presidente Nasry Asfura, establece que “nos permitimos reiterar el interés y apoyo de nuestro pueblo para que la exploración y posible explotación petrolera continúe”.Al mismo tiempo le solicitó estudiar y determinar el porcentaje de utilidades del Gobierno que podría compartir con el pueblo misquito de manera directa, estableciendo el mecanismo para el fin.