Petróleo divide a los misquitos: unos respaldan la exploración y otros alegan engaño

Tegucigalpa, Honduras.- La búsqueda de petróleo en La Mosquitia, Gracias a Dios, mantiene dividida a la población. Mientras algunos respaldan la exploración, otros aseguran sentirse engañados y desinformados, y expresan su preocupación por el impacto ambiental que podría generar la explotación en caso de encontrarse hidrocarburos. La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus develó que el Gobierno renovó la licencia ambiental para que las empresas extranjeras High Power Petroleum Honduras S.A. y CaribX (UK) Limited continúen con la exploración hasta abril de 2031. Documentos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) establecen que para desarrollar el proceso de exploración se realizó una Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), coordinada con la organización Masta (Moskitia Asla Takanka o Unidad del Pueblo Misquito) y los 12 Consejos Territoriales Indígenas de la zona. Según los documentos de socialización, la organización Masta puso como condición para otorgar su consentimiento a las actividades de exploración un pliego formal de 17 demandas que fueron planteadas oficialmente el 21 de noviembre de 2013 como resultado del proceso de consulta previa. En ese proceso, además de los 12 Consejos Territoriales Indígenas estuvo la mesa de diálogo tripartita, representada por la Secretaría de Energía (SEN) y las dos empresas exploradoras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El problema es que muchas personas afirman que la consulta se concretó con engaños. Yaneth Rivera, dirigente comunitaria de la Barra Patuca, Brus Laguna, declaró que a la gente la hicieron firmar con la promesa que les iban a dar paneles solares y freezers, ya que allí viven de la pesca y necesitan refrigerar el producto.

"Nosotros estamos aquí en Barra Patuca, enfrente tenemos el barco que vino para buscar petróleo, y no estamos de acuerdo. Nosotros vivimos de los pescados, de los mariscos, Y no estamos de acuerdo, estamos con dolor en el alma”, expresó la mujer, vía comunicación telefónica con EL HERALDO Plus.

¿No hubo consulta?

Aunque en los archivos de la Serna existen expedientes que acreditan que la comunidad estaba de acuerdo con la exploración que se está realizando en la zona, respetando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Protocolo Bio-cultural del Pueblo Misquito y los acuerdos de Consulta Previa, Libre e Informada, la población asegura que todo fue bajo engaños.

“El Gobierno está metido, no nos tomaron en cuenta, no preguntaron si estábamos de acuerdo. Solo se reunieron con un grupito y dijeron que hubo consulta, usaron nuestro nombre, dijeron que estamos de acuerdo, yo soy una de las personas que no estoy de acuerdo”, denunció Rivera, quien también es trabajadora de la salud.

Rivera aseguró que Nora Trino, presidenta de Masta, llegó a Barra Patuca y permaneció por dos días haciendo reuniones, pero no hizo consultas sobre el petróleo, sino que fue a prometer el proyectos de los paneles solares y que les entregarían los freezer. “La gente por querer el panel solar y el freezer, todos firmaron”, dijo.

Otro problema, según afirmó, es que solo vieron arribar el buque, pero no les han explicado qué es lo que está pasando, principalmente ahorita que están trabajando. “Las autoridades no han venido a concientizar, a hablar, nada nos han venido a decir, solo sabemos lo que escuchamos por redes sociales o lo que miramos”, expresó.

" El Gobierno está metido, no nos tomaron en cuenta, no preguntaron si estábamos de acuerdo. Solo se reunieron con un grupito y dijeron que hubo consulta, usaron nuestro nombre, dijeron que estamos de acuerdo, yo soy una de las personas que no estoy de acuerdo” Yaneth Rivera, dirigente comunitaria de la Barra Patuca

Desde el 14 de octubre pasado, la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) informó que la embarcación ya estaba instalada en el Caribe de Honduras, realizando las labores de exploración.

La recomendación fue lanzada a los buques nacionales e internacionales que navegan en aguas jurisdiccionales hondureñas, para advertirles que el buque R/V BGP Prospector, acompañado por las embarcaciones S/V Linde G, S/V Mariska G y G/V G Mar, realizan operaciones de prospección sísmica en el área marítima comprendida entre el noreste de Cabo Camarón, norte de Brus Laguna, noreste de Patuca y oeste-noroeste de cayos Hobbies.

De acuerdo con los datos proporcionados por Serna, mediante la solicitud de información pública SOL-SERNA 1257-2026, la exploración se localiza mar adentro, en aguas del mar Caribe, frente a la costa del departamento de Gracias a Dios, plataforma de La Mosquitia y Cuenca del Patuca.

Las labores abarcan los municipios de Juan Francisco Bulnes, Brus Laguna, Ahuas, Puerto Lempira y Ramón Villeda Morales.

Peligro de las especies

Una de las principales preocupaciones de las comunidades misquitas es el impacto en la vida marina de la zona, que es su principal fuente de empleo, ya que muchas personas viven de lo que les genera la pesca. También temen que esto ocasione daños en el medio ambiente. De acuerdo con la información proporcionada por la Serna, el bloque asignado originalmente para la exploración petrolera comprendía 35,256 kilómetros cuadrados, pero tras la devolución del 50% de la superficie se redujo a 17,628 kilómetros cuadrados. Esta reducción de territorio a intervenir en toda la costa de Gracias a Dios permitió liberar las zonas más próximas a la orilla y proteger la pesca artesanal, que es la principal fuente de ingresos que tienen los habitantes de la zona, según establece el documento. Robin Modesto Morales, miembro activo de Masta, declaró que “ahorita ya está el barco enfrente de Barra Patuca, Brus Laguna, haciendo el estudio de exploración, y el pueblo misquito, como ancianos, jóvenes, pescadores, iglesias, maestros, diputados, alcaldes y dirigentes indígenas, hemos dicho no”. Señaló que aún así ya están realizando el estudio de exploración y lo peor es que con una tecnología sísmica 3D, lo cual consideró como un crimen, por el radio de acción. “Será que el fin es destruir nuestro ecosistema marítimo, como los peces, las ballenas, la langosta, caracol, todo lo que es especie marítima, de la cual el pueblo misquito, que por historia y por tradición hemos sobrevivido de eso”.

Pedro Landa, coordinador de la Red Latinoamericana Iglesias y Minería para Honduras, declaró que La Mosquitia es una área protegida porque cuenta con arrecifes coralinos en los cayos misquitos, que además tienen doble protección porque son territorios indígenas y son especies bajo protección natural, porque todos los manglares que hay en esa zona son precisamente los que los ubican como sitios Ramsar (humedal con importancia internacional).

Para el experto, afectar esta área para la explotación del petróleo representa intereses económicos por encima del beneficio global. “Aquí se ha tergiversado la ley cuando declaran que todas estas actividades económicas son de interés y de utilidad pública cuando no es cierto”. Para el ambientalista, este tipo de trabajos son de interés y utilidad privada y dañan un bien natural que sí es de utilidad pública, como son las montañas, una reserva biológica, un arrecife coralino, un manglar que se beneficia en comunidades enteras y más allá de nuestras fronteras”, puntualizó.

Dos organizaciones

Este rotativo habló con varios líderes y personas de la zona. El principal problema es que la organización Masta se encuentra dividida, ya que según Morales, la directiva inscrita legalmente es la que preside Mirna Wood, quien quedó por ley tras el exilio de Ranulfo Snider Julián Andares, y no la de Nora Trino, quien ha dado la autorización y estuvo haciendo las socializaciones con “engaños”. Para Mirna Wood, quien se presentó como vicepresidenta de Masta, siempre se ha explotado petróleo en La Mosquitia, pero el pueblo nunca ha sido beneficiado absolutamente en nada, ahora desde el 2013 se vienen haciendo estudios donde se percibe que están destrozando a la plataforma marítima, y no hay ningún beneficio para el pueblo misquito. "Ahorita continúan con esta exploración inconsulta y no hay beneficio para La Mosquitia, no va haber beneficio, es como la hidroeléctrica Patuca III, que no les dejó nada, ni energía a La Mosquitia, pero si está secando los ríos, impidiendo el tránsito en lancha, "entonces, solo es daño lo que nos traen y ningún beneficio". De acuerdo con el informe de la Serna, en la reunión celebrada en las oficinas de la Secretaría de Energía en Tegucigalpa, durante dos sesiones consecutivas los días 29 y 31 de enero de 2024, donde participó Trino como presidenta de Masta, se determinó aumentar el aporte social al doble. El consorcio contratista, en este caso CaribX, acordó incrementar los fondos para proyectos sociales al doble, pasando de 200,000 dólares a 400,000 anuales durante la segunda prórroga exploratoria, es decir, más de 10.8 millones de lempiras cada año. Este aumento se estableció bajo el concepto de compensación por impacto ambiental conforme al numeral 33 del artículo 5 del reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental de Honduras (SINEIA). Dimans Maybeth, presidente del consejo de ancianos de Wampusirpi, declaró que “el problema es que hay dos organizaciones de Masta, una positiva y una negativa, y la segunda es la que siempre está afectando los derechos de los pueblos”.

400,000 Dólares El consorcio contratista, en este caso CaribX, acordó incrementar los fondos para proyectos sociales al doble, pasando de 200,000 dólares a 400,000 anuales durante la segunda prórroga exploratoria, es decir, más de 10.8 millones de lempiras cada año

Condenó que el problema es que reciben dinero y no se sabe cómo lo ejecutan. Recordó que cuando no estaban divididos, la empresa explotadora les consultó qué cuánto podrían aportar al pueblo al año, y les dijeron 450,000 dólares, con el fin de que el pueblo lograra algunos beneficios. A pesar de los acuerdos, el pueblo misquito dijo que no se sabe qué pasó con el dinero, y en este momento ya se tiene confirmado cuánto de dinero les van a dar, "entonces es Nora Trino con sus compañeros que está acuerpando al Gobierno para que lo haga, pero el pueblo no sabe qué es lo que está pasando. Para el caso, en una nota firmada por Trino el 4 de marzo de 2026, extendida al presidente Nasry Asfura, establece que “nos permitimos reiterar el interés y apoyo de nuestro pueblo para que la exploración y posible explotación petrolera continúe”. Al mismo tiempo le solicitó estudiar y determinar el porcentaje de utilidades del Gobierno que podría compartir con el pueblo misquito de manera directa, estableciendo el mecanismo para el fin.

El presidente del consejo de ancianos de Wampusirpi expresó que el pueblo tiene miedo de la exploración de petróleo porque creen que puede generar terremotos, derrame de petróleo, afectación en las zonas de pesca y en sus recursos naturales. "Tenían que consultar al pueblo a ver cuál es el proyecto que van a traer a La Mosquitia, ¿qué provecho va a haber?, antes de hacer eso tenía que hacer una consulta libre previa, pero totalmente aquí en Wampusirpi no se hizo". Sobre los acuerdos del 2024, la SEN detalló que se encuentra pendiente de la evaluación de la propuesta de participación de los beneficios de la producción presentada por el pueblo misquito en la reunión tripartita.