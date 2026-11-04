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91 municipios más de Honduras podrían entrar en alerta roja por sequía, asegura Copeco

Los efectos del fenómeno de El Niño podrían extenderse hasta junio de 2027, por lo que Copeco analiza elevar el nivel de alerta en 91 municipios

  • Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 19:50
91 municipios más de Honduras podrían entrar en alerta roja por sequía, asegura Copeco

Las evaluaciones de los municipios en alerta amarilla y verde serán determinantes para anticipar posibles escenarios de emergencia.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El impacto de la sequía provocada por el fenómeno de El Niño podría agravarse en los próximos meses, por lo que las autoridades evalúan la situación de 91 municipios que actualmente permanecen en alerta amarilla y que podrían pasar a alerta roja en Honduras, según informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) este miércoles 4 de noviembre.

La preocupación responde a los pronósticos climáticos que advierten que las temperaturas durante los próximos meses podrían mantenerse al menos dos grados por encima de los valores normales, una condición que favorecería la evaporación y aceleraría el deterioro de las fuentes de agua.

De acuerdo con las estimaciones presentadas durante una Mesa Técnica de Gestión Integral de la Sequía, los efectos del fenómeno de El Niño podrían extenderse hasta junio de 2027, lo que obliga a las instituciones a fortalecer las medidas preventivas para reducir las consecuencias de la sequía en las comunidades más vulnerables.

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Actualmente, al menos 103 municipios reciben atención integral mediante asistencia humanitaria debido a los efectos de este fenómeno climático, mientras se analiza la posibilidad de ampliar la cobertura ante el riesgo de que otros territorios enfrenten condiciones más severas.

Ante este panorama, las autoridades consideran necesario adoptar acciones que permitan garantizar la seguridad alimentaria de las familias afectadas, así como continuar con la ejecución de obras de prevención para enfrentar la escasez de agua.

Entre las medidas contempladas destaca la construcción de reservorios que permitan almacenar agua para el consumo humano y las actividades productivas, especialmente la agricultura y la ganadería.

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Las evaluaciones de los municipios en alerta amarilla y verde serán determinantes para anticipar posibles escenarios de emergencia y definir nuevas medidas frente a las consecuencias que podría dejar la sequía en Honduras durante los próximos meses.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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