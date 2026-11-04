91 municipios más de Honduras podrían entrar en alerta roja por sequía, asegura Copeco

Tegucigalpa, Honduras.- El impacto de la sequía provocada por el fenómeno de El Niño podría agravarse en los próximos meses, por lo que las autoridades evalúan la situación de 91 municipios que actualmente permanecen en alerta amarilla y que podrían pasar a alerta roja en Honduras, según informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) este miércoles 4 de noviembre.

La preocupación responde a los pronósticos climáticos que advierten que las temperaturas durante los próximos meses podrían mantenerse al menos dos grados por encima de los valores normales, una condición que favorecería la evaporación y aceleraría el deterioro de las fuentes de agua.

De acuerdo con las estimaciones presentadas durante una Mesa Técnica de Gestión Integral de la Sequía, los efectos del fenómeno de El Niño podrían extenderse hasta junio de 2027, lo que obliga a las instituciones a fortalecer las medidas preventivas para reducir las consecuencias de la sequía en las comunidades más vulnerables.