Pronostican lluvias de débiles a fuertes en varias zonas de Honduras este jueves

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras registrará lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada y ocasionalmente fuerte este jueves 5 de noviembre de 2026, debido a la convergencia de vientos provenientes del océano Pacífico y el mar Caribe, según el pronóstico de Cenaos. Jeffrey Flores, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), explicó que este fenómeno generará precipitaciones en diferentes sectores del territorio hondureño. De acuerdo con el pronosticador, las lluvias y chubascos tendrán presencia en las regiones del sur y en áreas del centro, oriente y suroccidente del país.

En cuanto a las condiciones marítimas, el pronóstico establece oleajes de uno a tres pies para el litoral Caribe, mientras que en el golfo de Fonseca se esperan olas de dos a cuatro pies.

Temperaturas por región

Respecto a las temperaturas, para el Distrito Central se pronostica una máxima de 31 grados y una mínima de 19. En la región central, los valores serán de 31 grados como máxima y 18 como mínima. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para la región insular se esperan temperaturas de hasta 30 grados y una mínima de 25. En la región norte, el termómetro alcanzará los 31 grados como máxima y descenderá hasta los 22. En la región oriental se prevé una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 19. Mientras tanto, en la región sur se registrará la temperatura más alta del pronóstico, con 34 grados como máxima y 24 como mínima.