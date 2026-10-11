Racionamientos de agua en la capital bajarán de 12 a 9 días a partir de este lunes

Tegucigalpa, Honduras.- Los capitalinos pasarán de recibir agua potable cada 12 días a cada nueve días, luego de que la represa Los Laureles alcanzara el 100% de su capacidad y La Concepción superara el 40%, anunció este domingo el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya.
“Ya Concepción pasó el 40%, entonces ya podemos tomar la decisión de pasar de 12 días a 9 días la distribución. Vamos a empezar eso a partir de mañana (lunes)”, explicó Zelaya.
El edil informó en entrevista a Noticieros Hoy Mismo que la nueva programación comenzará este lunes 12 de octubre y se aplicará de forma gradual, sector por sector, hasta que todos los sectores estén incorporados al calendario de distribución.
La modificación busca mejorar la frecuencia del suministro de agua en la capital, tras las lluvias recientes que permitieron recuperar los niveles de almacenamiento de los embalses.
Los Laureles en su capacidad máxima
Zelaya confirmó que la represa Los Laureles llegó al 100% de su capacidad, de unos 10.5 millones de metros cúbicos, por lo que las autoridades levantaron la cortina inflable para iniciar el trasvase de agua hacia La Concepción.
“Ya la represa Los Laureles está en un 100%, ya llegó a su tope, inclusive ya levantamos la cortina inflable. Teniendo esta represa al 100%, ya podemos empezar a hacer el trasvase de Los Laureles a La Concepción”, manifestó.
El traslado consiste en bombear agua desde Los Laureles hasta la planta de tratamiento de La Concepción mediante una tubería de aproximadamente 10 kilómetros que atraviesa el anillo periférico.
El alcalde explicó que el sistema opera mediante un equipo de bombeo y que puede trasladar alrededor de 500 litros por segundo.
La Concepción podría seguir recuperándose
La represa La Concepción almacenaba este domingo 14.6 de 33 millones de metros cúbicos de capacidad, un nivel que, según el alcalde, permite modificar el calendario de distribución de agua.
Zelaya indicó que, al ritmo actual de bombeo, el embalse podría aumentar aproximadamente un punto porcentual cada 10 días, siempre que se mantengan las condiciones de operación estimadas.
Además señaló que, si el nivel de La Concepción alcanza el 50% o más, las autoridades podrían evaluar nuevas modificaciones en la distribución del servicio.
No obstante, aunque las lluvias permitieron recuperar las reservas y mejorar la frecuencia prevista para el suministro, Zelaya advirtió que la capital todavía enfrenta una crisis hídrica.
“Pero les recuerdo que el hecho de que ya esté llena Los Laureles y vaya aumentando La Concepción, no significa que hayamos salido de la crisis hídrica, siempre hay que mantenernos alerta y siempre hay que ahorrar agua, porque cada gota cuenta”, expresó.
Por ello, las autoridades pidieron a la población mantener las medidas de ahorro mientras continúa la recuperación de los embalses y se consolida el nuevo calendario de distribución.