Tercerización de licencias en Honduras: DNVT prevé cambios entre 2027 y 2028

Tegucigalpa, Honduras.- Trasladar la emisión de licencias de conducir a una empresa privada es una posibilidad que analiza la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), con el objetivo de mejorar la atención a los ciudadanos y liberar personal policial para otras funciones en Honduras. La propuesta fue confirmada este martes 10 de noviembre por el director de la DNVT, Lenín Morell, quien explicó que la iniciativa busca que una compañía especializada asuma exclusivamente los trámites relacionados con estos documentos. Según detalló el funcionario, más de 550 policías están asignados a las actividades de emisión de licencias, por lo que su eventual traslado permitiría reforzar las labores operativas de la institución.

En ese sentido, Morell indicó que este personal podría ser distribuido entre las distintas direcciones policiales del país, con el objetivo de aumentar la presencia de uniformados en las carreteras y fortalecer los controles de tránsito.



¿Por qué buscan tercerizar la emisión de licencias?

Morell explicó que una de las razones para considerar esta medida son las limitaciones de recursos y equipamiento que enfrenta la institución para atender la demanda de hondureños que necesitan obtener o renovar su permiso de conducir. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante este escenario, las autoridades consideran que una empresa dedicada exclusivamente a prestar este servicio podría ofrecer mejores condiciones de atención y contar con los recursos necesarios para responder a las solicitudes de la población.

¿Cuándo podría comenzar la tercerización?

Aunque la propuesta ya está bajo análisis, Morell aclaró que todavía no existe una decisión definitiva y que será necesario evaluar detalladamente las condiciones de las empresas que podrían asumir esta responsabilidad.

De acuerdo con el cronograma preliminar, durante los primeros seis meses de 2027 se realizarían los análisis correspondientes para determinar qué empresa cuenta con la capacidad de asumir la emisión de licencias de conducir. Posteriormente, si el proyecto avanza según lo previsto, el nuevo sistema podría comenzar a funcionar a finales de 2027 o a principios de 2028. "Esto sería un proceso lento", reconoció el director de la DNVT al referirse a las diferentes etapas que deberán cumplirse antes de concretar la propuesta.