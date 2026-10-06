Estas 11 gerencias de la Alcaldía del DC trabajarán durante el Feriado Morazánico

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que algunas dependencias mantendrán sus operaciones para garantizar servicios esenciales y atender las situaciones que puedan presentarse durante el Feriado Morazánico.

Al menos 11 gerencias y dependencias municipales continuarán activas durante los días de asueto, de acuerdo con la información proporcionada AMDC. Las labores estarán concentradas en áreas como limpieza, movilidad, atención ciudadana, agua potable y respuesta ante emergencias.

La Gerencia de Turismo será una de las dependencias que mantendrá labores durante el feriado, debido a las actividades y al movimiento de personas que se espera en distintos puntos de la capital.

La Gerencia de Limpieza continuará con los trabajos de aseo en Tegucigalpa y Comayagüela, una tarea que requiere atención permanente debido a la cantidad de desechos que se generan en la ciudad. A estas labores se sumará la Gerencia de Microempresas, que apoyará los trabajos de limpieza en diferentes barrios y colonias del Distrito Central.

La Unidad de Gestión Ambiental (UGA) también tendrá personal activo para dar continuidad a las labores de limpieza y atención de espacios de la capital durante los días de descanso.

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El Sistema de Gestión de Riesgos (Simger) permanecerá atento ante cualquier emergencia que pueda registrarse en el Distrito Central y que requiera la intervención de equipos municipales.