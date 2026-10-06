Estas 11 gerencias de la Alcaldía del DC trabajarán durante el Feriado Morazánico

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que algunas dependencias mantendrán sus operaciones para garantizar servicios esenciales y atender las situaciones que puedan presentarse durante el Feriado Morazánico.
Al menos 11 gerencias y dependencias municipales continuarán activas durante los días de asueto, de acuerdo con la información proporcionada AMDC. Las labores estarán concentradas en áreas como limpieza, movilidad, atención ciudadana, agua potable y respuesta ante emergencias.
La Gerencia de Turismo será una de las dependencias que mantendrá labores durante el feriado, debido a las actividades y al movimiento de personas que se espera en distintos puntos de la capital.
La Gerencia de Limpieza continuará con los trabajos de aseo en Tegucigalpa y Comayagüela, una tarea que requiere atención permanente debido a la cantidad de desechos que se generan en la ciudad. A estas labores se sumará la Gerencia de Microempresas, que apoyará los trabajos de limpieza en diferentes barrios y colonias del Distrito Central.
La Unidad de Gestión Ambiental (UGA) también tendrá personal activo para dar continuidad a las labores de limpieza y atención de espacios de la capital durante los días de descanso.
El Sistema de Gestión de Riesgos (Simger) permanecerá atento ante cualquier emergencia que pueda registrarse en el Distrito Central y que requiera la intervención de equipos municipales.
El Comité de Emergencia Municipal (Codem) también mantendrá personal pendiente de las eventualidades que puedan surgir durante el feriado, como parte de las acciones de prevención y respuesta de la Alcaldía.
La Gerencia de Movilidad Urbana continuará con sus funciones relacionadas con el tránsito y la circulación vehicular en los principales sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.
La Gerencia de Desarrollo Humano mantendrá servicios de atención para las personas que requieran asistencia durante el período de asueto.
Además, se suma la Gerencia de Gestión Comunitaria para atender los asuntos correspondientes a su área y mantener la comunicación con las comunidades del Distrito Central.
Otras de la dependencias que estarán activas es la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), que trabajarán con sus operaciones para garantizar la atención de los servicios relacionados con el abastecimiento y saneamiento de agua en la capital.
Por su parte, la Policía Municipal será otra de las dependencias con personal activo durante el feriado, con presencia en distintos sectores para cumplir con las funciones asignadas a la corporación.
El funcionamiento de estas dependencias permitirá a la Alcaldía mantener la atención de servicios considerados prioritarios durante la Semana Morazánica, días en el que una parte de los empleados municipales gozará de los días de descanso establecidos.