Para construir un tercer carril en la salida al sur: Comienzan con las demoliciones de viviendas

Las autoridades ya dieron inicio a la demolición de viviendas como parte de los trabajos para construir un tercer carril en la carretera al sur de la capital.
EL HERALDO realizó un recorrido por la zona para constatar los avances de los trabajos, cuyo objetivo es aliviar el intenso tráfico que a diario afecta a los residentes y conductores que transitan por este sector.
El lente de este rotativo captó las labores de demolición que se ejecutan en varias viviendas ubicadas en el área donde se desarrollará el proyecto vial.
Las intervenciones buscan liberar el espacio necesario para la construcción de un tercer carril, una obra orientada a ampliar la carretera y mejorar la circulación vehicular en este tramo.
Cabe recordar que el Gobierno de Nasry Asfura aprobó, en Consejo de Ministros, el PCM-015-2026, mediante el cual se declaró la expropiación por utilidad pública de los bienes inmuebles o las fracciones necesarias para completar la construcción del libramiento sur de Tegucigalpa, es por ello qye ya se ejecutan trabajos de demolición en la zona.
Se prevé que la nueva vía tenga aproximadamente ocho kilómetros de longitud y permita conectar el anillo periférico, a la altura de La Cañada, con el kilómetro 7.5 de El Tizatillo, en la carretera CA-5 Sur.
El gobierno fundamentó la medida en los artículos 103 y 106 de la Constitución de la República y en el artículo 17 de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública. La normativa establece que los propietarios afectados deben recibir una indemnización justa por los bienes expropiados.
En la salida al sur de Tegucigalpa también se ejecutan proyectos viales a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), con el objetivo de descongestionar el tráfico y mejorar la movilidad en este sector de la capital.
Además, se han desarrollado trabajos de terracería, construcción de drenajes y cajas puente, así como obras ambientales, como parte de las intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura vial y responder a las necesidades de los residentes de la zona.
Los residentes de la salida al sur esperan que tanto la construcción del puente Germania como la ampliación de un tercer carriil avancen favorablemente.