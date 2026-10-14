Para construir un tercer carril en la salida al sur: Comienzan con las demoliciones de viviendas

Cabe recordar que el Gobierno de Nasry Asfura aprobó, en Consejo de Ministros, el PCM-015-2026, mediante el cual se declaró la expropiación por utilidad pública de los bienes inmuebles o las fracciones necesarias para completar la construcción del libramiento sur de Tegucigalpa, es por ello qye ya se ejecutan trabajos de demolición en la zona.