Parque La Concordia sigue con muro destruido pese a los anuncios de recuperación

Tegucigalpa, Honduras.- El muro perimetral del histórico parque La Concordia, en el barrio Abajo de Tegucigalpa, continúa destruido pese a los anuncios de recuperación del espacio público. La estructura, dañada por el impacto de un vehículo hace más de cuatro años, permanece cubierta con láminas de zinc, sin que se haya concretado su reparación. A pesar de la importancia de este espacio histórico y patrimonio capitalino: las columnas quebradas, los bloques de concreto desprendidos y las láminas metálicas que cubren el área afectada siguen marcando el deterioro del perímetro. Las láminas de zinc colocadas por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) en 2025 funcionan como una cubierta provisional para el tramo destruido; sin embargo, no representan una solución definitiva para recuperar la estructura que rodea el parque.

El deterioro persiste incluso después de que las autoridades municipales anunciaran acciones para recuperar este espacio histórico. En marzo de 2026, la comuna informó sobre el inicio de los trabajos de restauración del parque La Concordia, ubicado en el barrio Abajo de Tegucigalpa, pero el muro perimetral sigue destruido. Entre las labores anunciadas se encontraban la restauración de barandales, la limpieza de desechos, el mantenimiento de los estanques y el fortalecimiento de la seguridad con apoyo de la Policía Municipal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, la gerencia del Centro Histórico del Distrito Central también anunció que la restauración del centro histórico incluyen el parque histórico La Concordia.

El problema del muro se suma a las condiciones que durante años han afectado al parque, entre ellas la acumulación de basura, el deterioro de algunas áreas y las preocupaciones por la falta de alumbrado público en la zona. La Concordia tiene un valor histórico, ya que fue inaugurado en 1883, durante la administración del presidente Luis Bográn, con el nombre de parque Bográn, y originalmente contaba con jardines y un quiosco para actividades recreativas.