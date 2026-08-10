Muro deteriorado del parque La Concordia sigue a la espera de una restauración

Tegucigalpa, Honduras.- Una parte del muro perimetral del parque La Concordia continúa deteriorada después de más de cuatro años de haber sido dañada por el impacto de un vehículo, sin que hasta ahora se haya concretado su restauración.

El golpe dejó afectadas varias columnas de la estructura y abrió un punto visible en el perímetro del histórico parque ubicado en el Barrio Abajo de Tegucigalpa.

Desde entonces, el paso del tiempo ha convertido el daño en parte del paisaje del lugar.

La afectación ya había sido constatada por EL HERALDO en 2025. En ese momento, el parque también ha acumulado basura y deterioro de algunas áreas y problemas que afectan la imagen de uno de los espacios públicos con mayor carga histórica de la capital.