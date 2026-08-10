Muro deteriorado del parque La Concordia sigue a la espera de una restauración

Tegucigalpa, Honduras.- Una parte del muro perimetral del parque La Concordia continúa deteriorada después de más de cuatro años de haber sido dañada por el impacto de un vehículo, sin que hasta ahora se haya concretado su restauración.
El golpe dejó afectadas varias columnas de la estructura y abrió un punto visible en el perímetro del histórico parque ubicado en el Barrio Abajo de Tegucigalpa.
Desde entonces, el paso del tiempo ha convertido el daño en parte del paisaje del lugar.
La afectación ya había sido constatada por EL HERALDO en 2025. En ese momento, el parque también ha acumulado basura y deterioro de algunas áreas y problemas que afectan la imagen de uno de los espacios públicos con mayor carga histórica de la capital.
La historia de La Conocordia se remonta a 1883, cuando fue creado durante la administración del presidente Luis Bográn y recibió originalmente el nombre de Parque Bográn.
Décadas después, en 1939, el espacio adquirió una nueva identidad con la instalación de réplicas de estelas, templos y otros elementos inspirados en la civilización maya. Desde entonces comenzó a ser conocido como Jardín Maya y posteriormente como parque La Concordia.
Ese conjunto de réplicas convirtió al parque en un espacio singular dentro de Tegucigalpa. Sus elementos arquitectónicos y escultóricos evocan el patrimonio arqueológico de Copán y forman parte de la memoria urbana de varias generaciones.
Para especialistas y defensores del patrimonio, recuperar estos elementos significa conservar parte de la historia urbana de Tegucigalpa y evitar que el abandono termine borrando sus características originales.
La recuperación del parque también enfrenta el reto de intervenir un espacio con elementos de valor patrimonial. El Instituto Hondureño de Antropología e Historia es la institución encargada de velar por la protección del patrimonio cultural hondureño.
Ante esta situación, La Alcaldía Municipal del Distrito Central anunció acciones encaminadas a recuperar La Concordia. En marzo de 2026 se informó sobre el inicio de un proceso de restauración del histórico parque, con el objetivo de recuperar sus espacios y devolverle su función como lugar de encuentro para los capitalinos.
Sin embargo, el muro sigue sin repararse, solo tapado con láminas de zinc que la Alcaldía colocó en 2025.