Siete anillos de seguridad y cierre de calles por partido entre Olimpia y Real España

Tegucigalpa, Honduras.- El partido entre Olimpia y Real España, programado para este jueves 15 de octubre a las 7:30 de la noche en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, contará con un dispositivo especial de seguridad para resguardar a los aficionados que asistan al encuentro correspondiente a la décima jornada de la Liga Nacional de Honduras.

Como parte de las medidas previstas para la jornada futbolera, las calles adyacentes al recinto deportivo permanecerán cerradas a partir de las 5:00 de la tarde, mientras que los portones del estadio se habilitarán media hora después para permitir el ingreso del público.

Ante estas disposiciones, la Policía Nacional anunció el despliegue de 550 funcionarios policiales, quienes estarán distribuidos en siete anillos de seguridad para mantener el orden y prevenir incidentes antes, durante y después del compromiso deportivo.