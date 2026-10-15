Siete anillos de seguridad y cierre de calles por partido entre Olimpia y Real España

Tegucigalpa, Honduras.- El partido entre Olimpia y Real España, programado para este jueves 15 de octubre a las 7:30 de la noche en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, contará con un dispositivo especial de seguridad para resguardar a los aficionados que asistan al encuentro correspondiente a la décima jornada de la Liga Nacional de Honduras.
Como parte de las medidas previstas para la jornada futbolera, las calles adyacentes al recinto deportivo permanecerán cerradas a partir de las 5:00 de la tarde, mientras que los portones del estadio se habilitarán media hora después para permitir el ingreso del público.
Ante estas disposiciones, la Policía Nacional anunció el despliegue de 550 funcionarios policiales, quienes estarán distribuidos en siete anillos de seguridad para mantener el orden y prevenir incidentes antes, durante y después del compromiso deportivo.
Además del dispositivo de vigilancia, las autoridades mantendrán restricciones para el acceso de los aficionados, entre ellas la prohibición de ingreso para la barra del equipo visitante y aquellas personas que porten doble camisa, una medida que busca evitar situaciones de confrontación entre las aficiones.
¡Comunicado de Prensa SEDS N.102-2026¡#Comunicado en relación del encuentro deportivo entre Olimpia vrs Real España que se llevará acabo en el Estadio Nacional "Jose de la Paz Herrera" este jueves 15 de octubre del presente año. https://t.co/AYch2xQMXW— Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) October 15, 2026
Tampoco se permitirá el ingreso de armas de fuego, objetos punzocortantes ni artefactos elaborados a base de pólvora, mientras que los envases de vidrio, metal o plástico, cigarrillos, encendedores y otros artículos considerados peligrosos serán decomisados durante los controles de acceso.
Por ello, se recomienda a los asistentes llegar con suficiente anticipación para evitar contratiempos por los cierres viales y facilitar el ingreso al estadio, así como seguir las instrucciones del personal encargado de la seguridad.
Las autoridades también hicieron un llamado a los seguidores de Olimpia y Real España para que mantengan una conducta respetuosa durante la jornada deportiva, acaten las disposiciones establecidas y contribuyan a que el encuentro se desarrolle en un ambiente de tranquilidad y convivencia.