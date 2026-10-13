Del mejor al peor puesto: la evolución de Honduras en el ranking FIFA

A lo largo de 26 años, Honduras ha logrado estar entre las 50 mejores selecciones del ranking FIFA, pero también sufrió caídas. Conozca su evolución

  • Actualizado: 13 de octubre de 2026 a las 17:53
Del mejor al peor puesto: la evolución de Honduras en el ranking FIFA

Por muchos años del nuevo milenio, Honduras se posicionaba como la tercera o cuarta selección más fuerte de Concacaf

 Foto: Ilustración elaborada con IA

Tegucigalpa, Honduras.- La selección de Honduras a lo largo del siglo XXI ha tenido altibajos en el ranking FIFA, siendo sus mejores puntajes cuando se lograba ubicar en el top 50 a nivel mundial, siendo una de las más fuertes de Concacaf.

Para muchos, los años 2000 fueron una de las épocas doradas de "La H", regalándole a su afición partidazos y contando con jugadores que militaban en las grandes ligas como la Serie A de Italia y la Premier League de Inglaterra. Además, se contaba estrellas catrachas como David Suazo, "Rambo" de León, Carlo Costly, Carlos Pavón y otros más que marcaron un legado.

El mejor puesto que alcanzó la bicolor fue el 27 en 2001, mismo año en que quedó en tercer lugar en la Copa América en la cual logró eliminar a Brasil en cuartos de final.

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Sin embargo, desde 2010 luego de participar en la Copa Mundial de la FIFA en Sudáfrica, Honduras no ha vuelto a figurar en el top 50 del ranking, ubicándose entre los puestos 60 y 80. Incluso, su peor posición fue en 2015, quedándose en el puesto 101.

¿Cómo ha sido la evolución de Honduras y de las selecciones más reconocidas de Concacaf en estos 26 años? EL HERALDO se lo da a conocer a través de su gráfico interactivo.


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Angelo Avila
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

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