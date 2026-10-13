Del mejor al peor puesto: la evolución de Honduras en el ranking FIFA

Tegucigalpa, Honduras.- La selección de Honduras a lo largo del siglo XXI ha tenido altibajos en el ranking FIFA, siendo sus mejores puntajes cuando se lograba ubicar en el top 50 a nivel mundial, siendo una de las más fuertes de Concacaf.

Para muchos, los años 2000 fueron una de las épocas doradas de "La H", regalándole a su afición partidazos y contando con jugadores que militaban en las grandes ligas como la Serie A de Italia y la Premier League de Inglaterra. Además, se contaba estrellas catrachas como David Suazo, "Rambo" de León, Carlo Costly, Carlos Pavón y otros más que marcaron un legado.

El mejor puesto que alcanzó la bicolor fue el 27 en 2001, mismo año en que quedó en tercer lugar en la Copa América en la cual logró eliminar a Brasil en cuartos de final.