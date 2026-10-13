Del mejor al peor puesto: la evolución de Honduras en el ranking FIFA

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> La <b>selección de Honduras</b> a lo largo del siglo XXI ha tenido altibajos en el <b>ranking FIFA</b>, siendo sus mejores puntajes cuando se lograba ubicar en el top 50 a nivel mundial, siendo una de las más fuertes de <b>Concacaf.</b>Para muchos, los años 2000 fueron una de las épocas doradas de "La H", regalándole a su afición partidazos y contando con jugadores que militaban en las grandes ligas como la Serie A de Italia y la Premier League de Inglaterra. Además, se contaba estrellas catrachas como David Suazo, "Rambo" de León, Carlo Costly, Carlos Pavón y otros más que marcaron un legado.El mejor puesto que alcanzó la bicolor fue el 27 en 2001, mismo año en que quedó en tercer lugar en la<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/deportes/honduras-records-marcas-copa-america-2001-mvp-amado-guevara-tercer-lugar-HJ20380788" target="_blank"> Copa América en la cual logró eliminar a Brasil en cuartos de final.</a>