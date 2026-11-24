San Pedro Sula, Honduras.- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) han confirmado oficialmente que Estados Unidos será el país anfitrión de la edición 2028 de la Copa América.

Este anuncio consolida la alianza estratégica entre ambos organismos rectores del fútbol continental, dando continuidad al modelo de coorganización que tuvo un notable impacto comercial y deportivo durante el certamen celebrado en 2024.

De acuerdo con el calendario oficial divulgado por las confederaciones, el torneo de selecciones más antiguo del mundo se disputará del 9 de junio al 9 de julio de 2028. La elección de estas fechas responde a una cuidadosa planificación logística internacional, ya que permitirá que la gran final concluya apenas unos días antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, evento que también tendrá lugar en territorio norteamericano.

Para Estados Unidos, esta designación representa la tercera ocasión en su historia en que albergará la competencia, consolidándose como un escenario recurrente para el fútbol de élite en el continente.

Anteriorment fue sede de la histórica Copa América Centenario en 2016 y de la cuadragésima octava edición en 2024, ambas disputadas bajo formatos ampliados que integraron a selecciones de todo el hemisferio.

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- FORMATO Y CÓMO CLASIFICAN EN CONCACAF -

En el plano estrictamente deportivo, la Copa América 2028 mantendrá el formato de 16 equipos participantes. El cuadro principal estará conformado por las 10 selecciones nacionales afiliadas a la Conmebol, acompañadas por 6 representantes invitados pertenecientes a la Concacaf, garantizando nuevamente un cruce competitivo de alto nivel entre las principales potencias futbolísticas de América.

Una de las novedades más relevantes del anuncio radica en el mecanismo de clasificación para los conjuntos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. A diferencia de ciclos anteriores donde se utilizó la Liga de Naciones, los seis boletos correspondientes a la Concacaf se definirán exclusivamente por mérito deportivo a través de la Copa Oro 2027, certamen programado para jugarse entre el 17 de junio y el 11 de julio de ese año.

Este nuevo sistema de clasificación eleva significativamente el valor competitivo de la Copa Oro 2027, convirtiéndola en una antesala directa y exigente para las selecciones de la región, incluida Honduras, que debe jugar el repechaje ante Guayana Francesa para clasificarse, y el resto de los combinados centroamericanos. Los equipos deberán alcanzar las instancias decisivas del torneo regional si aspiran a medirse frente a los campeones sudamericanos en el verano de 2028.

Más allá de la competencia en el terreno de juego, el acuerdo entre Conmebol y Concacaf reafirma la visión de fortalecer el desarrollo institucional, la infraestructura y la proyección global del fútbol en todo el continente americano. La experiencia acumulada en la organización del Mundial-2026 servirá como base operativa y tecnológica para ofrecer estadios de primer nivel y una logística optimizada.

Por el momento, los comités organizadores han señalado que los detalles específicos sobre las ciudades anfitrionas, los estadios seleccionados para albergar los encuentros y el calendario completo de partidos se darán a conocer en una etapa posterior. Mientras tanto, las selecciones del continente ya tienen marcada en su hoja de ruta la doble cita que comenzará con las eliminatorias regionales en 2027 y culminará en la gran fiesta continental de 2028.