Ranking de Concacaf: México lidera, Honduras con leve caida y Guatemala escala

La Bicolor pasó del puesto 66 al 67 del mundo, perdiendo 3.17 puntos en la clasificación. A pesar de este descenso, Honduras continúa ubicada entre las principales selecciones de Concacaf.

Tegucigalpa, Hondura s.- La FIFA actualizó este miércoles 7 de octubre el Ranking Mundial de selecciones tras la última fecha internacional y Honduras sufrió una ligera caida luego de su participación en la Liga de Naciones de Concacaf.

El equipo dirigido por José Francisco Molina cerró la ventana internacional con una derrota ante Surinam, un triunfo y un empate frente a Jamaica y una derrota ante Martinica. Estos resultados dejaron a la 'H' fuera de los cuartos de final de la Liga de Naciones, aunque logró conservar su lugar en la Liga A.

México continúa siendo la selección mejor posicionada de la región y, además, aparece dentro del Top 10 mundial. Estados Unidos se mantiene en el puesto 16, mientras Canadá también figura entre las selecciones mejor clasificadas de la zona.

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Panamá, por su parte, perdió posiciones después de la última ventana internacional, mientras Costa Rica sufrió uno de los golpes más fuertes de la región al caer hasta el puesto 57 del mundo.

Honduras aparece ahora como la sexta selección de Concacaf en el Ranking FIFA, por detrás de México, Estados Unidos, Canadá, Panamá y Costa Rica.

El movimiento también permitió que otras selecciones del Caribe ganaran terreno. Haití fue una de las grandes protagonistas de la actualización al escalar cuatro posiciones hasta el puesto 84 del mundo y Guatemala logró subir los mismo para meterse en el top 10 de Concacaf.