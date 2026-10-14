Marcelo Pereira no le cierra las puertas a la Selección de Honduras y lanza advertencia a Olimpia

San Pedro Sula, Honduras.- Real España visita este jueves al Olimpia en una nueva edición del clásico moderno del fútbol hondureño, en el duelo más atractivo de la jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras .

La máquina llega a este compromiso como líder e invicto del campeonato, con el defensor hondureño Marcelo Pereira como una de las piezas importantes del equipo aurinegro durante la temporada.

Además, el defensor se refirió a la Selección Nacional de Honduras y dejó abierta la posibilidad de recibir una convocatoria del entrenador español José Francisco Molina , al señalar que su responsabilidad es seguir trabajando y que la decisión final corresponde al seleccionador.

El zaguero central atendió a los medios de comunicación y habló sobre las claves para que Real España pueda conseguir un resultado positivo ante los albos. Pereira conoce bien lo que significa enfrentar a Olimpia, especialmente por su pasado en Motagua , donde también vivió la intensidad de este tipo de clásicos.

¿Cómo se puede liderar mentalmente para que el equipo se contagie de esa hambre e ímpetu para ir a ganar?

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Bueno, la verdad es que lo asimilamos de la mejor manera. Pensamos y creemos que podemos ir a sacar un resultado positivo. Estamos en Real España y es lo que amerita: ir a Tegucigalpa. Al equipo le ha ido bien como visitante y hemos sacado puntos. Así que creo que en esta oportunidad también tenemos la misma disposición de poder ir a sacar un resultado positivo.

Además de estar invictos, también está en juego el hecho de que hace mucho tiempo no ganan en la capital.

Sí, la verdad es que es un ingrediente especial. Es un clásico de visita en Tegucigalpa. Va a ser un partido bonito. Creemos y sabemos que tenemos con qué sacar un resultado positivo y para eso hemos trabajado. Así que hoy vamos a hacer el viaje con la ilusión de conseguir el resultado que buscamos.

Marcelo, más allá de que el equipo esté invicto, ¿el objetivo sigue siendo mantener el primer lugar en la tabla?

La verdad es que el invicto va a seguir ahí siempre y cuando nosotros hagamos buenos partidos. Nos enfocamos en hacer un buen partido, en revalidar lo que hemos venido haciendo y en lograr cosas aún mayores, porque hemos trabajado para mejorar muchos detalles. Así que creemos en eso. Como les digo, vamos a buscar el resultado positivo, que es lo que amerita el Real España.

Olimpia es uno de los equipos con mejor ofensiva y ustedes son uno de los mejores en la zona defensiva. ¿Cómo afrontan el reto de enfrentar a jugadores como Justin Arboleda y Benguché, de quien todavía está por confirmarse si jugará, y contrarrestar el buen ataque que tiene Olimpia en casa?

La verdad, como lo decís, ellos tienen buenos jugadores y vamos a tratar de contrarrestarlos. Nosotros también tenemos muy buenos jugadores, así que vamos a enfocarnos en el trabajo que hemos venido realizando y en mejorar algunos detalles, como te decía. El objetivo siempre va a ser sacar los tres puntos y regresar contentos a casa.

Como jugadores, ¿cómo afrontan este tipo de partidos? Vienen de una visita a Dalí, regresan y tienen poco tiempo para trabajar. Ahora les toca viajar nuevamente a Tegucigalpa, sobre todo para enfrentar a un rival como Olimpia. ¿Cómo lo toman?

Es lo que hay, es lo que tenemos que afrontar. Nos tocó un viaje largo a Dalí, pero no hay excusas. Hoy hemos descansado, hemos trabajado y nos hemos enfocado en todo lo que tenemos que hacer. Ahora nos toca viajar y estar preparados para el día de mañana. Será un partido muy bonito y estamos muy expectantes, sabiendo que tenemos la responsabilidad de mantenernos en el liderato.

¿Cómo se ha sentido con el nuevo entrenador? ¿Cómo ha sido la mística de trabajo?

Hemos respaldado al cuerpo técnico y ellos también nos han respaldado a nosotros, así que estamos contentos con ellos y con el trabajo que vienen realizando.

¿Van con la presión de mantener el invicto en este campeonato o cómo se sienten al respecto?

Vamos con la presión de que queremos seguir ganando. Eso es lo que nos corresponde. Como les dije al principio, el invicto va a seguir ahí mientras hagamos las cosas de buena manera.

Fuiste jugador de la Selección Nacional. ¿Qué tanto ha cambiado todo desde aquellos Juegos Olímpicos de Río 2016? ¿Por qué la selección no ha mejorado? En tu caso personal, después de haber formado parte de aquella selección olímpica, ¿le cerrás la puerta a la selección o siempre buscás tener un llamado?

Ha pasado mucho tiempo desde Río y, la verdad, fueron cosas muy bonitas. Pero hoy estamos en el presente y tenemos que seguir trabajando. La selección está en buenas manos y hay que apoyar a los que están. Al final, cuando te toque a vos, o si me toca en algún momento a mí, voy a querer que me apoyen. Hoy reafirmo que la selección tiene muy buenos jugadores y que el proceso está en marcha. Seguro que vendrán cosas buenas, así que hay que seguir apoyando a los que están.