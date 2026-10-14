Tiktoker Davis Flow rompe el silencio y revela por qué no debuta en Liga Nacional: Sorprende a todos

Davis Flow decide aclarar los rumores y revela por qué no ha debuta con Platense en Liga Nacional. Sorprende con sus declaraciones.
El fichaje del tiktoker hondureño Davis Flow por el Platense generó grandes expectativas entre los aficionados al fútbol catracho, luego de que el creador de contenido fuera inscrito para competir en la Liga Nacional.
Sin embargo, el fichaje no se ha traducido en minutos dentro de la cancha, ya que el futbolista no ha debutado bajo las órdenes del entrenador Raúl Cáceres.
En las últimas horas, Davis Flow rompió el silencio y explicó los motivos por los que no ha podido incorporarse de lleno a la rutina del equipo selacio.
El creador de contenido reconoció que uno de sus principales obstáculos ha sido adaptarse a los horarios de entrenamiento, que comienzan temprano por la mañana.
"No estoy jugando en el equipo porque se me complica la verdad. Hay que levantarse a entrenar a las 6-7 de la mañana gente, eso se me complica. Ustedes saben que yo me acuesto muy tarde, entonces me iba a entrenar así sin dormir", expresó.
Sus declaraciones dejaron claro que la disciplina y los horarios del fútbol profesional representan un desafío para alguien acostumbrado a otro estilo de vida.
Mientras tanto, Davis Flow continúa generando contenido en las redes sociales, una actividad que le permite obtener mayores beneficios económicos y mantener el contacto con sus seguidores.
Por ahora, todo apunta a que su aventura en la Liga Nacional podría quedarse sin el esperado debut, pese a que su inscripción con Platense abrió la posibilidad de verlo competir en la máxima categoría.
El caso de Davis Flow no es el único entre los creadores de contenido hondureños que intentaron dar el salto al fútbol profesional.
La More y Bryan La Playa también figuraban entre los tiktokers que tenían la intención de incursionar en la Liga Nacional.
No obstante, ambos terminaron inclinándose por sus actividades habituales, dejando de lado la posibilidad de dedicarse al fútbol de primera división.
La apuesta de los equipos hondureños en fichar tiktokers parece haberse convertido en un rotundo fracaso.
Davis Flow no ha revelado si en un futuro podría sumar minutos como jugador profesional.
Platense tampoco se ha pronunciado sobre este caso que mantiene en vilo a sus aficionados.