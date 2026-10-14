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Exjugador de Olimpia revela cómo era su vida de excesos: "Gastaba 30 mil en una discoteca"

Álvarez reconoció que podía gastar hasta 30 mil lempiras en una sola noche, sin preocuparse demasiado por el dinero que desembolsaba

  • Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 13:54
Exjugador de Olimpia revela cómo era su vida de excesos: Gastaba 30 mil en una discoteca
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Se posicionó como uno de los jugadores más cotizados en Honduras y revela cómo era su vida de excesos en su mejor momento. El sorprendente relato de Kevin Álvarez.

 Fotos: Cortesía.
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El futbolista hondureño Kevin Álvarez sorprendió con sus revelaciones sobre la etapa en la que militó en el extranjero y disfrutaba de una vida llena de lujos, fiestas y gastos excesivos.
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El lateral derecho comenzó su carrera profesional con el Olimpia, equipo con el que destacó en el fútbol hondureño y conquistó varios títulos nacionales e internacionales.
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En 2019 dio el salto al fútbol europeo al fichar por el IFK Norrköping de Suecia, donde tuvo la oportunidad de jugar en el extranjero y vivir nuevas experiencias profesionales.
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Tras su paso por Europa, regresó a Honduras y continuó su trayectoria en clubes como Real España, Motagua, Lobos de la UPNFM y Génesis, antes de llegar al Choloma.
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Además, representó a Honduras en selecciones nacionales, incluyendo su participación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
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En declaraciones al programa Días de Fútbol, Álvarez recordó cómo gastaba su dinero invitando a otras personas, sin imaginar que muchas de ellas no eran amistades verdaderas.
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El defensor confesó que llegó a tener un círculo de aproximadamente 15 personas a las que consideraba sus amigos, pero con el tiempo descubrió que la mayoría se acercaba por interés económico.
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“Yo tenía como 15 amigos entre comillas, porque de esos 15 ahora solamente hablo con tres. Esos eran chupasang**, que es normal que los jugadores se encuentren tipos así, que vos andas bien y ahí andan”, expresó.
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El hondureño también contó que durante aquella etapa acostumbraba salir de fiesta y pagar las cuentas de las personas que lo acompañaban.
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“Yo llegaba y decía 'locos, vamos a ir a tal lado, si quieren lleven sus niñas, yo pago'. Pero hermano, habían cuentas de 25 mil, 30 mil lempiras en una discoteca”, reveló.
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Álvarez reconoció que podía gastar hasta 30 mil lempiras en una sola noche, sin preocuparse demasiado por el dinero que desembolsaba para compartir con sus conocidos.
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Sin embargo, con el paso del tiempo comprendió que algunas personas permanecían a su lado por los beneficios económicos que obtenían de él.
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El jugador explicó que, cuando dejó de ofrecer las mismas comodidades, varias de esas personas comenzaron a alejarse de su vida.
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“Cuando vos te alejas de ese tipo de gente, ellos solos se alejan. 'Ese man ya está hule, dicen'. Yo ya días limpié mi entorno y se va limpiando solo”, manifestó.
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Actualmente, el futbolista del Choloma asegura que mantiene contacto con apenas tres de aquellas 15 personas que consideraba sus amigos.
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