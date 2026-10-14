Exjugador de Olimpia revela cómo era su vida de excesos: "Gastaba 30 mil en una discoteca"

Se posicionó como uno de los jugadores más cotizados en Honduras y revela cómo era su vida de excesos en su mejor momento. El sorprendente relato de Kevin Álvarez.
El futbolista hondureño Kevin Álvarez sorprendió con sus revelaciones sobre la etapa en la que militó en el extranjero y disfrutaba de una vida llena de lujos, fiestas y gastos excesivos.
El lateral derecho comenzó su carrera profesional con el Olimpia, equipo con el que destacó en el fútbol hondureño y conquistó varios títulos nacionales e internacionales.
En 2019 dio el salto al fútbol europeo al fichar por el IFK Norrköping de Suecia, donde tuvo la oportunidad de jugar en el extranjero y vivir nuevas experiencias profesionales.
Tras su paso por Europa, regresó a Honduras y continuó su trayectoria en clubes como Real España, Motagua, Lobos de la UPNFM y Génesis, antes de llegar al Choloma.
Además, representó a Honduras en selecciones nacionales, incluyendo su participación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
En declaraciones al programa Días de Fútbol, Álvarez recordó cómo gastaba su dinero invitando a otras personas, sin imaginar que muchas de ellas no eran amistades verdaderas.
El defensor confesó que llegó a tener un círculo de aproximadamente 15 personas a las que consideraba sus amigos, pero con el tiempo descubrió que la mayoría se acercaba por interés económico.
“Yo tenía como 15 amigos entre comillas, porque de esos 15 ahora solamente hablo con tres. Esos eran chupasang**, que es normal que los jugadores se encuentren tipos así, que vos andas bien y ahí andan”, expresó.
El hondureño también contó que durante aquella etapa acostumbraba salir de fiesta y pagar las cuentas de las personas que lo acompañaban.
“Yo llegaba y decía 'locos, vamos a ir a tal lado, si quieren lleven sus niñas, yo pago'. Pero hermano, habían cuentas de 25 mil, 30 mil lempiras en una discoteca”, reveló.
Álvarez reconoció que podía gastar hasta 30 mil lempiras en una sola noche, sin preocuparse demasiado por el dinero que desembolsaba para compartir con sus conocidos.
Sin embargo, con el paso del tiempo comprendió que algunas personas permanecían a su lado por los beneficios económicos que obtenían de él.
El jugador explicó que, cuando dejó de ofrecer las mismas comodidades, varias de esas personas comenzaron a alejarse de su vida.
“Cuando vos te alejas de ese tipo de gente, ellos solos se alejan. 'Ese man ya está hule, dicen'. Yo ya días limpié mi entorno y se va limpiando solo”, manifestó.
Actualmente, el futbolista del Choloma asegura que mantiene contacto con apenas tres de aquellas 15 personas que consideraba sus amigos.