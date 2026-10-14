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A una semana del desastre, damnificados de Villa Unión siguen sin regresar a sus hogares

Este miércoles se cumple una semana del deslizamiento que dejó damnificadas a 70 residentes de la colonia Villa Unión, donde colapsaron unas cuatro casas

  • Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 15:03
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Este miércoles 14 de octubre se cumplen siete días de los deslizamientos en la colonia Villa Unión de la capital que dejaron a decenas de familias damnificadas, de las cuales muchas continuan en albergues. Más detalles a continuación.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
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Entre la tarde y noche del pasado miércoles 7 de octubre, las fuertes lluvias en Tegucigalpa y Comayagüela provocaron deslaves en el sector 3 de la colonia Villa Unión.

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En medio de las precipitaciones, los residentes de esta zona tuvieron que evacuar lo antes posible para evitar tragedias mayores como lo son las pérdidas humanas.

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Alrededor de cuatro viviendas colapsaron y muchas otras sufrieron severos daños. Algunas se inundaron, a otras se les cayó el techo y unas tuvieron diferentes tipos de afectaciones.

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Más de 70 personas resultaron afectadas, entre niños, bebés, mujeres, hombres, jóvenes y adultos de la tercera edad. Muchas de estas personas fueron llevados al albergue ubicado en el centro comunal de la colonia La Laguna, aledaña a Villa Unión.

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Julio Quiñonez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (Simger) de la alcaldía del Distrito Central, confirmó a los damnificados que recibirán ayuda para que puedan alquilar algún lugar donde vivir.

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El motivo de esta decisión se debe a que el sector 3 de la colonia mencionada sigue en riesgo por las lluvias que seguirían registrándose en la capital.

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"Nosotros les vamos a ayudar con el dinero para que puedan alquilar. El que perdió la casa totalmente, le vamos a dar seis meses de arriendo, porque seis meses nos permite a nosotros poder valorar y ver qué podemos hacer para ustedes y puedan decidir si regresan o no regresan":

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En el caso de las personas cuyas viviendas sufrieron daños parciales, se les apoyará con tres meses de alquiler. "Si la condición sigue complicada en enero, pues extendemos el tiempo de alquiler para los tres meses", agregó.

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"Yo espero que mañana les podamos dar ese dinero a cada familia para que se puedan mover a un lugar donde alquilar y con esto puedan estar, de alguna manera, tranquilos", expresó el funcionario municipal.

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En cuanto a aquellas viviendas con daños menores, Quiñonez aseguró que la municipalidad les apoyará en conseguir los materiales para hacer las reparaciones.

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También detalló que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) trabaja en la construcción de un muro para canalizar el agua y que esta no siga cayendo a las casas, con el objetivo de prevenir que se sigan dañando.

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Quiñonez instó a los damnificados a evitar acercarse a sus viviendas cuando esté lloviendo debido al peligro que representa. "Yo entiendo que es su casa, pero no es necesario exponerse", comentó.

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Por otro lado, desde el jueves 8 de octubre, algunas de las personas afectadas han regresado a la zona riesgo para realizar labores de limpieza e intentar recuperar parte de las pertenencias que todavía les quedan. Este grupo de personas ha asegurado que no han recibido ayuda por parte de las autoridades.

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