"El último baile": Lula cierra su campaña en São Paulo

"Vamos a necesitar de la fuerza de todos. A partir de esta caminata, nadie descansa. Necesitamos conversar con las personas en la calle, en el bar, en la iglesia, en los comercios, para que todo el mundo vaya a votar”, expresó con poca voz el mandatario, que en la última semana encabezó uno o dos mítines por día en diversas ciudades del país.