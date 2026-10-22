Remesas a Honduras crecen 11,2% en tercer trimestre y suman $10.098 millones

Tegucigalpa, Honduras.- Las remesas familiares recibidas por Honduras sumaron 10.098,8 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, un 11,2 % más que lo registrado en el mismo período de 2025, de acuerdo con datos publicados este jueves por el Banco Central hondureño (BCH). Las cifras registradas por el BCH indican que los envíos de remesas aumentaron en 1.018,7 millones de dólares respecto a los 9.080,1 millones reportados entre enero y septiembre de 2025. El comportamiento mensual de las remesas mostró que en enero pasado el país recibió 870,7 millones de dólares; en febrero (938,2 millones); en marzo (1.218,3 millones); en abril (1.103,6 millones); en mayo (1.159,7 millones), en junio (1.224,5 millones), en julio (1.177,2 millones), en agosto (1.227,9 millones) y en septiembre (1.178,8 millones de dólares), detalló el BCH.

La búsqueda de mejores oportunidades laborales y condiciones de vida lleva cada año a miles de hondureños a emigrar de manera irregular a Estados Unidos, país que constituye la principal fuente de remesas para Honduras. En Estados Unidos residen alrededor de 1,8 millones de hondureños, tanto en situación migratoria regular como irregular, y el dinero que envían a sus familias representa uno de los principales motores de la economía hondureña, ya que el 86 % se destina al consumo y a cubrir necesidades básicas, como alimentación, salud y educación, según datos de la institución. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las remesas equivalen a más del 25 % del producto interior bruto (PIB) de Honduras, donde más del 60 % vive en condiciones de pobreza, de acuerdo con cifras oficiales. Estos flujos de dinero también constituyen la principal fuente de divisas del país centroamericano y superan los ingresos obtenidos por exportaciones de café, productos de maquila y camarón, entre otros bienes, así como los procedentes de la inversión extranjera directa. En 2025, Honduras recibió 12.212 millones de dólares en remesas familiares, un crecimiento del 25,3 % respecto a los 9.743 millones de dólares registrados en 2024.