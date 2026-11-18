Tegucigalpa, Honduras.- Las clínicas municipales y las brigadas médicas móviles del Distrito Central contabilizan más de 21,700 atenciones médicas, nutricionales y odontológicas durante 2026. De acuerdo con los datos de la Gerencia de Salud de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), del total, 12,292 corresponden a consultas médicas, 5,781 a servicios de nutrición y 3,637 a atenciones odontológicas. Los servicios se ofrecen mediante el programa Salud para el Pueblo, que funciona en tres clínicas municipales y realiza jornadas en barrios, colonias y aldeas de Tegucigalpa y Comayagüela.

Solo mediante las brigadas móviles se ha brindado asistencia a casí 10,000 pacientes en lugares como la colonia La Travesía, el Centro Histórico de Tegucigalpa y la aldea de San Juancito. Además, hasta este mes de noviembre, los equipos encargados reportaron 2,725 atenciones de desparasitación y 1,340 intervenciones de fluorización y entrega de kits dentales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Otras atenciones

Las autoridades informaron que actualmente las clinicas municipales cuentan con farmacias que disponen de medicamentos de primera necesidad. Además, la directora de Desarrollo Humano de la AMDC, Leonor Osorio, indicó que los establecimientos fueron ubicados en mercados de la capital para atender a comerciantes que no cuentan con seguro social. La funcionaria señaló que la ubicación busca facilitar el acceso a consultas para los locatarios que tienen dificultades para abandonar sus puestos de trabajo durante la jornada.